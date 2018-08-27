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А на законных ли основаниях у вас находится оружие?

28.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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А на законных ли основаниях у вас находится оружие?
Ежегодно работники прокуратуры Столинского района сталкиваются с уголовными делами, которые связанны с незаконными действиями в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Оружие и боеприпасы, как таковые, по своему функциональному назначению изначально представляют опасность, а когда они находятся в руках преступников, их опасность возрастает в геометрической прогрессии.

Заместитель прокурора Алёна Григорьевна АНДРЕЙКОВЕЦ  даёт разъяснения об опасности, которую таит в себе незаконное хранение оружия.

— Уголовная ответственность за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, предусмотрена статьей 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Санкция указанной статьи предусматривает максимальный вид наказания в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Стоит также разъяснить, что под незаконным приобретением понимается возмездное или безвозмездное их получение гражданами, не имеющими на это права, путем покупки, мены, в качестве вознаграждения за услуги, присвоения найденного и т.п.

Ответственность за незаконное хранение несут лица, которые обладают такими предметами без законных оснований независимо от места, способа хранения и времени, в течение которого обеспечивалась сохранность.

Незаконное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, составных частей или компонентов огнестрельного оружия предполагает их нахождение непосредственно при себе (на ремне, в кобуре, в руках, в сумке, в одежде и т.п.) без соответствующего разрешения.

Как незаконный сбыт квалифицируется – продажа, дарение, отчуждение в иной форме другим лицам в нарушение порядка, установленного законодательством.

Кроме того, уголовную ответственность влекут подделка или умышленное уничтожение маркировки огнестрельного оружия, незаконные изготовление либо сбыт газового, пневматического, метательного или холодного оружия, ненадлежащее хранение огнестрельного оружия законным владельцем, создавшее условия для использования этого оружия другим лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения.

К примеру, судом Столинского района в 2017 году было рассмотрено 3 уголовных дела по данной статье. С начала этого года к ответственности привлечены 2 лица, за незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Так, совсем недавно состоялось судебное заседание по обвинению жителя Столинского района в незаконном приобретении, ношении и хранении взрывчатых веществ.

Сотрудники милиции, в ходе рейда по факту незаконного изготовления самогона, пришли в дом к обвиняемому. При обыске и были обнаружены взрывчатые вещества.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину полностью.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год без конфискации имущества.

Помните! В соответствии с примечанием статьи 295 Уголовного кодекса лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в данной статье освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные статьей, кроме случаев сбыта.

Наталия ЦЕЦЕРСКАЯ

 
 
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  Ежегодно работники прокуратуры Столинского района сталкиваются с уголовными делами, которые связанны с незаконными действиями в отношении огнестрельного...
 
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