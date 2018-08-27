Спецучреждение — приговор или шанс на исправление?



Весьма актуальной остается проблема профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Одна из мер воздействия на трудных подростков, совершивших правонарушения три и более раза за год, — это направление их в спецучреждения.

Как рассказала старший помощника прокурора Анастасии Ивановны Дорошко, практика помещения подростков с целью корректировки их поведения используется достаточно редко, скорее всего, это уже вынужденная мера.

— К сожалению, меры воспитательного и профилактического характера иногда недостаточно эффективны, — отмечает Анастасия Ивановна. — Некоторые подростки так и не становятся на путь исправления. Более того, нередко они вовлекают в антиобщественное поведение своих сверстников. В условиях спецучреждений, где с ними занимаются профессиональные психологи, воспитатели, все же удается вернуть их в законопослушное русло.

Как правило, многие думают, что совершать правонарушения могут только дети из неблагополучных. Это не всегда так, но очень часто именно родители показывают детям дурной пример, злоупотребляя спиртными напитками. Им не только некогда заниматься воспитанием своих детей, но они закладывают в их головы представления об определенном, далеко не самом правильном, образе жизни и поступках, которые далеки от общепринятых норм поведения.

Так, судом Столинского района было рассмотрено уголовное дело в отношении подростка 2002 года рождения. Юноша уже привлекался за кражу по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение имущества граждан) и был осужден к мерам воспитательного характера в виде ограничения досуга сроком на 4 месяца. Вскоре вновь совершил преступление в ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь (угон транспортного средства), вследствие чего был осужден и приговорен к 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Все принимаемые в отношении его профилактические мероприятия результатов не принесли. С момента постановки молодого человека на учет в ИДН Столинского РОВД зарекомендовал себя с отрицательной стороны, неоднократно нарушал установленные запреты в связи с ограничением свободы досуга, а также не являлся на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за его поведением.

Так, по ходатайству Столинского РОВД подростку, судом заменены меры воспитательного характера, на помещение в спецучреждение сроком на шесть месяцев. Возможно, это единственный способ помочь парню переосмыслить свое поведение и задуматься о своем будущем.

Наталия ЦЕЦЕРСКАЯ