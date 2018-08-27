Вся семья в выигрыше – от платежей по карточке клуба «Шчодры»



ОАО «АСБ Беларусбанк» и международная платежная система Mastercard организовала рекламную игру «Вся семья в выигрыше», в которой могут принимать участие только держатели карточек Клуба «Шчодры» ОАО «АСБ Беларусбанк».

Как разъясняет условия игры главный специалист сектора продаж розничных банковских услуг отдела розничного бизнеса ЦБУ № 124 Николай Барановский, для участия необходимо с 15 мая по 14 октября 2018 года с помощью карточки Клуба «Шчодры» (Mastercard Standard или БЕЛКАРТ-Maestro) совершить платеж на сумму от 10 белорусских рублей и более в любой торговой точке. Специальная регистрация в игре не требуется.

Розыгрыши призов первой и второй категории будут производиться ежемесячно. Главные призы будут разыграны 18 октября 2018 года среди участников рекламной игры, совершивших операции в период с 15 мая по 14 октября 2018 года.

Призовые категории:

Призы первой категории:

– смартфоны Samsung SM-A530F/DS Galaxy A8 2018 DS (20 шт.);

– смартфоны Samsung SM-G960F/DS Galaxy S9 64GB (5 шт.).

Призы второй категории:

– носимый мини ПК (умные часы) Samsung SM-R770 (15 шт.);

– носимый мини ПК (умные часы) Samsung SM-R760 (10 шт.).

Главные призы: автомобили HYUNDAI ACCENT (2 шт.).

По итогам розыгрыша за первые три месяца в Столинском районе уже имеются победители и владельцы ценных призов. ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает всем владельцам карты клуба «Шчодры» осуществить любую покупку на 10 рублей и автоматически стать участником данной рекламной игры.

Познакомиться подробнее с условиями и правилами рекламной игры «Вся семья в выигрыше» можно самостоятельно на официальном сайте банка www.belarusbank.by либо в любом отделении ОАО «АСБ Беларусбанк», или по телефонам: 2-03-78, 2-89-23, 2-85-17, 2-20-34.

Вероника ГЕЙДЕН