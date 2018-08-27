От пьяных водителей до легкомысленных родителей



Недавно Давид-Городок, Ольшаны, Большое Малешево, Семигостичи, Коротичи, Ремель и другие населённые пункты давид-городокской зоны попали под пристальное око сотрудников ГАИ. Экипажи ОГАИ Столинского РОВД, отдельного специального взвода «Буг» УГАИ УВД и специального подразделения «Стрела» ГАИ МВД курсировали в поисках нарушителей спокойствия дорог. Самые интересные моменты этих рейдовых мероприятий – в нашей статье.

Учительница без шлема…

…сеет доброе и вечное? Риторический вопрос.

— Какой вы пример подаете детям, когда сами ездите по деревне, где вас все знают, на мопеде без шлема? – взывал к сознательности учительницы в Рубле начальник ГАИ Виталий Ковальский. Женщина аргументов в своё оправдание не нашла, зато пообещала, что подобное не повторится.

Сразу вспомнились многочисленные заседания комиссии по делам несовершеннолетних, где езда без шлема – частое нарушение. Мы там спрашиваем с детей и их родителей, но, оказывается, есть ещё одно слабое звено. Коль уж учитель ездит по деревне без шлема… Такой себе пример для подрастающего поколения…

Пьяный рулит?

Так и хочется обратиться к водителям и пешеходам района быть всегда начеку, ведь в любое время дня и ночи вам на пути может повстречаться нетрезвый водитель! Таких нарушителей за два дня было выявлено четверо. Самый интересный «экземпляр» управлял мотоблоком в Семигостичах и был задержан с участием сотрудников уголовного розыска Столинского РОВД. Итог встречи с правоохранителями – не только составление соответствующего протокола, но и доставка транспортного «судна» на штрафстоянку в г. Столин. Чтобы и другим было неповадно…

Не обошлось и без пьяных пешеходов. Ближе к ночи совсем не бодро шагал по проезжей части (от её края к центру и обратно) житель Большого Малешева. Путь до дома его ожидал неблизкий – около километра. Прошёл бы мужчина его в таком состоянии, да ещё и без фликера?

Нетрезвый пешеход был оперативно извлечён с проезжей части сотрудниками ГАИ и доставлен в ближайший опорный пункт правопорядка.

Гроза дорог – «бесправники»

Практически в каждом рейде выявляются ОНИ – самые незаконопослушные и беспринципные нарушители – водители, не имеющие права управления транспортными средствами. Таких людей отсутствие документов не смущает, они искренне убеждены, что «умеют водить». Правда, сотрудники ГАИ в этом вопросе придерживаются несколько иного мнения…

За пятницу и субботу в давид-городокской зоне было выявлено восемь «бесправников», трое из которых – мотоциклисты.

Стандартный «букет»

Водители двухколёсных «железных коней» — разговор отдельный. «Букет» из нарушений обычно стандартный: или нет шлема, или нет прав, или мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке. Или всё вместе!

Конкретно в данном рейде не все мотоциклисты останавливались по требованию инспекторов ДПС, некоторые водители продолжали свой путь с ускорением и пытались затеряться в узких улочках своих деревень (как это было, например, в Оздамичах). Совершенно не задумываясь при этом ни о своей личной безопасности, ни о безопасности и здоровье своих односельчан.

Родителям посвящается…

Начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий Ковальский, который лично принимал участие в отработке населённых пунктов и в пятницу, и в субботу, обратился к родителям несовершеннолетних Столинщины с призывом ограничить доступ чад к велосипедам, мопедам и мотоциклам. Рейды выявили ещё один тревожный звоночек: огромное количество детей в возрасте ДО 14 лет спокойно и бесконтрольно колесят на велосипедах по дорогам Столинщины, а это – один шаг до трагедии.

— Попустительское отношение родителей к безопасности своих детей вызывает у меня огромные опасения, — подчеркнул Виталий Иванович. — И это можно наблюдать, к сожалению, практически в каждой деревне нашего района…

Лилия ГУЩА