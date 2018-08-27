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От пьяных водителей до легкомысленных родителей

28.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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От пьяных водителей до легкомысленных родителей
Недавно Давид-Городок, Ольшаны, Большое Малешево, Семигостичи, Коротичи, Ремель и другие населённые пункты давид-городокской зоны попали под пристальное око сотрудников ГАИ. Экипажи ОГАИ Столинского РОВД,  отдельного специального взвода «Буг» УГАИ УВД и специального подразделения «Стрела» ГАИ МВД курсировали в поисках нарушителей спокойствия дорог.  Самые интересные моменты этих рейдовых мероприятий – в нашей статье.

Учительница без шлема…

…сеет доброе и вечное? Риторический вопрос.

— Какой вы пример подаете детям, когда сами ездите по деревне, где вас все знают, на мопеде без шлема? – взывал к сознательности учительницы в Рубле начальник ГАИ Виталий Ковальский. Женщина аргументов в своё оправдание не нашла, зато пообещала, что подобное не повторится.

Сразу вспомнились многочисленные заседания комиссии по делам несовершеннолетних, где езда без шлема – частое нарушение.  Мы там спрашиваем с детей и их родителей, но, оказывается, есть ещё одно слабое звено. Коль уж учитель ездит по деревне без шлема… Такой себе пример для подрастающего поколения…

Пьяный рулит?

Так и хочется обратиться к водителям и пешеходам  района быть всегда начеку, ведь в любое время дня и ночи вам на пути может повстречаться нетрезвый водитель!  Таких нарушителей за два дня было выявлено четверо. Самый интересный «экземпляр» управлял мотоблоком в Семигостичах и был задержан с участием сотрудников уголовного розыска Столинского РОВД. Итог встречи с правоохранителями – не только составление соответствующего протокола, но и доставка транспортного «судна» на штрафстоянку в г. Столин.  Чтобы и другим было неповадно…

Не обошлось и без пьяных пешеходов.  Ближе к ночи совсем не бодро шагал по проезжей части (от её края к центру и обратно) житель Большого Малешева.   Путь до дома его ожидал неблизкий – около километра. Прошёл бы мужчина его в таком состоянии, да ещё и без фликера? 

Нетрезвый пешеход был оперативно извлечён с проезжей части сотрудниками ГАИ и доставлен в ближайший опорный пункт правопорядка.

Гроза дорог – «бесправники»

Практически в каждом рейде выявляются ОНИ – самые незаконопослушные и беспринципные нарушители – водители, не имеющие права управления транспортными средствами.  Таких людей отсутствие документов не смущает, они искренне убеждены, что «умеют водить».  Правда, сотрудники ГАИ в этом вопросе придерживаются несколько иного мнения…

За пятницу и субботу в давид-городокской зоне было выявлено восемь «бесправников», трое из которых – мотоциклисты. 

Стандартный «букет»

Водители двухколёсных «железных коней» — разговор отдельный.  «Букет» из нарушений обычно стандартный: или нет шлема, или нет прав, или мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке. Или всё вместе!

Конкретно в данном рейде  не все мотоциклисты останавливались по требованию инспекторов ДПС, некоторые водители продолжали свой путь с ускорением и пытались затеряться в узких улочках своих деревень (как это было, например, в Оздамичах).  Совершенно не задумываясь при этом ни о своей личной безопасности, ни о безопасности и здоровье своих односельчан.

Родителям посвящается…

Начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий Ковальский, который лично принимал участие в отработке населённых пунктов и в пятницу, и в субботу,  обратился к родителям несовершеннолетних Столинщины с призывом ограничить доступ чад к велосипедам, мопедам  и мотоциклам. Рейды выявили ещё один тревожный звоночек: огромное количество детей в возрасте ДО 14 лет спокойно и бесконтрольно колесят на велосипедах по дорогам Столинщины, а это – один шаг до трагедии.

— Попустительское отношение родителей к безопасности своих детей вызывает у меня огромные опасения, — подчеркнул Виталий Иванович.  — И это можно наблюдать, к сожалению, практически в каждой деревне нашего района…

Лилия ГУЩА

 

 
 
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  Недавно Давид-Городок, Ольшаны, Большое Малешево, Семигостичи, Коротичи, Ремель и другие населённые пункты давид-городокской зоны попали под пристальное око...
 
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