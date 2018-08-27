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В Гродненской области на школьных базарах нашли более 100 товаров, которые нельзя было продавать
28.08.2018 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Специалисты проверили
Так на некоторых школьных ярмарках продавали детскую одежду, обувь, канцелярские принадлежности, школьные рюкзаки с маркировкой, не соответствующей установленным требованиям либо вообще без маркировки.
В пяти объектах продавцы не смогли предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность товара.
В итоге санитарно-эпидемиологическая служба запретила продавать 104 единицы товаров для детей иностранного производства.
Специалисты говорят, что при покупке детских товаров надо обращать внимание на маркировку той или иной вещи, а также просить документы, которые будут подтверждать качество и безопасность канцтоваров, одежды, рюкзаков и других вещей.
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Специалисты проверили школьные базары в Гродненской области и магазины, которые торгуют товарами для школьников и нашли нарушения.
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