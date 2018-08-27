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Мотоциклистов в Беларуси с 29 августа будут штрафовать за езду на одном колесе

28.08.2018 10:21 — Новости Общества | БелТА  
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклистов в Беларуси будут штрафовать за езду на одном колесе. Это предусмотрено поправками в КоАП, которые вступают в силу с 29 августа, сообщает БЕЛТА.

Кодекс об административных правонарушениях дополняется нормой, которая вводит ответственность за управление мотоциклом, мопедом на одном колесе. Наказание ожидает также тех, кто будет ездить на мотоцикле, мопеде, не держась за руль, убрав ноги с педалей, подножки.

Такие нарушения, согласно обновленному КоАП, влекут штраф от 5 до 10 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5) с лишением прав сроком до 6 месяцев либо без лишения.

Что касается поправок в ПИКоАП, которые предусматривают, что владельцу автомобиля будет направляться копия постановления о привлечении к административной ответственности водителя за езду в нетрезвом виде, то они вступают в силу с 29 октября. Проинформировать о нарушении и возможности применения специальной конфискации собственника машины должны будут не позднее следующего дня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклистов в Беларуси будут штрафовать за езду на одном колесе. Это предусмотрено поправками в КоАП, которые вступают в силу с 29...
 
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