|
В «черной» книге борщевик и золотарник
28.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Экологи снова бьют тревогу. На Гомельщине помимо широко известного борщевика Сосновского выявлены новые разновидности опасных растений – золотарник гигантский и канадский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экологи снова бьют тревогу. На Гомельщине помимо широко известного борщевика Сосновского выявлены новые разновидности опасных растений – золотарник гигантский...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)