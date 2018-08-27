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В «черной» книге борщевик и золотарник

28.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Экологи снова бьют тревогу. На Гомельщине помимо широко известного борщевика Сосновского выявлены новые разновидности опасных растений – золотарник гигантский и канадский.
В «черной» книге борщевик и золотарник
Начальник инспекции природных ресурсов Нина Авсейцева предупреждает, что по степени опасности для окружающей среды и благополучия человека этот чужеродный вид находится в одном ряду с борщевиком. Его агрессивному распространению способствуют несколько факторов. Во-первых, в Беларуси он не встречает так называемых врагов из числа растений-конкурентов и насекомых. Во-вторых, каждый куст золотарника производит до ста тысяч семян. В-третьих, корни растения вырабатывают вещества, которые подавляют рост других. Вслед за этим исчезает большинство луговых насекомых, птиц, мелких млекопитающих. Таким образом, занимая любой участок, золотарник полностью изменяет его животный и растительный мир.
Золотарник уже сегодня наносит большой урон не только природе, но и лесному и сельскому хозяйству. Но этот процесс еще можно взять под контроль. Поэтому Нина Авсейцева обращается к землепользователям: если мы не остановим распространение золотарника сейчас, то уже через несколько лет данная работа потребует от нас несоизмеримо больше сил и средств, – цитируем ее слова. Специалист просит отнестись к этой проблеме очень серьезно, дабы не допустить проникновение золотарника на сельхозугодья и в лес.
Бороться с опасным сорняком можно химическими и механическими методами. Скашивать его рекомендуется 3-4 раза за сезон, и обязательно утилизировать. Там, где золотарник занимает значительные площади, эффективным решением будет перепашка с подсевом многолетних злаков.

 
 
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Экологи снова бьют тревогу. На Гомельщине помимо широко известного борщевика Сосновского выявлены новые разновидности опасных растений – золотарник гигантский...
 
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