Экологи снова бьют тревогу. На Гомельщине помимо широко известного борщевика Сосновского выявлены новые разновидности опасных растений – золотарник гигантский и канадский.



Начальник инспекции природных ресурсов Нина Авсейцева предупреждает, что по степени опасности для окружающей среды и благополучия человека этот чужеродный вид находится в одном ряду с борщевиком. Его агрессивному распространению способствуют несколько факторов. Во-первых, в Беларуси он не встречает так называемых врагов из числа растений-конкурентов и насекомых. Во-вторых, каждый куст золотарника производит до ста тысяч семян. В-третьих, корни растения вырабатывают вещества, которые подавляют рост других. Вслед за этим исчезает большинство луговых насекомых, птиц, мелких млекопитающих. Таким образом, занимая любой участок, золотарник полностью изменяет его животный и растительный мир.

Золотарник уже сегодня наносит большой урон не только природе, но и лесному и сельскому хозяйству. Но этот процесс еще можно взять под контроль. Поэтому Нина Авсейцева обращается к землепользователям: если мы не остановим распространение золотарника сейчас, то уже через несколько лет данная работа потребует от нас несоизмеримо больше сил и средств, – цитируем ее слова. Специалист просит отнестись к этой проблеме очень серьезно, дабы не допустить проникновение золотарника на сельхозугодья и в лес.

Бороться с опасным сорняком можно химическими и механическими методами. Скашивать его рекомендуется 3-4 раза за сезон, и обязательно утилизировать. Там, где золотарник занимает значительные площади, эффективным решением будет перепашка с подсевом многолетних злаков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В «черной» книге борщевик и золотарник Экологи снова бьют тревогу. На Гомельщине помимо широко известного борщевика Сосновского выявлены новые разновидности опасных растений – золотарник гигантский...