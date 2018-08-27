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"Сытого ребенка там не встретишь". Как гродненец помогает африканским детям

28.08.2018 11:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Гродненец Руслан Яроцкий год назад побывал первый раз с гуманитарной миссией в Кении. В этом году он снова съездил в эту африканскую страну. Сейчас мужчина планирует третью гуманитарную миссию, рассказывает газета «Перспектива».


— После первой поездки мне самому казалось, что никогда больше по своей воле туда не вернусь. Потом месяц-другой прошел — и потянуло обратно. Приехали — и я за день вспомнил, почему не хотел ехать в Кению: нестабильность, нет уверенности в безопасности, — рассказывает Руслан. — В больших городах, где много туристов, это, может, не так заметно, но мы ездили в глубинку. Местным кажется, что им удалось создать государство, а нам кажется, что это какая-то форма анархии. И с каждой новой поездкой в Африку все больше люблю свою страну.

Когда Руслан и его друг Дмитрий были в Кении первый раз, они посетили детский приют, расположенный в деревне Джамбини, и помогли его воспитанникам. Ребята учились практически в «полевых» условиях, и гродненцы привезли им около 150 килограммов школьных принадлежностей. Гуманитарку мужчины закупали за свои средства и за собранные в приходе храма святителя Луки деньги. Неравнодушные люди откликнулись и собрали немалую сумму.

Так же готовились и ко второй гуманитарной миссии.

— По традиции привезли детям конфеты, игрушки и канцелярские принадлежности. Хотелось бы помочь больше, но очень сложно что-то ввезти (есть ограничения по весу). Да, можно было второй раз не лететь самим, но в Африке процветает мошенничество, и из-за бедности есть сильное искушение использовать средства не по назначению, — говорит Руслан. — Когда человек думает, как найти деньги на еду, неудивительно, что он потратится на нее, а не на то, чтобы купить тетради и ручки.

Сейчас в кенийском приюте около 150−170 учеников в возрасте от 4 до 16 лет. Здесь дети получают базовое образование. Приют находится высоко в горах — две с половиной тысячи метров над уровнем моря. Непривыкшие к особому горному воздуху, гродненцы чувствовали сначала себя некомфортно.


Отец Джон, курирующий приют, побывал в православных приходах США и собрал еще около 30 тысяч долларов, чтобы сделать скважину и провести воду.

Руслан рассказывает, что в Кении людям надо очень мало.

— Мы привыкли, чтобы все было на уровне, а им это не нужно — главное, утилитарная функция. В первую поездку мы делали курятник, чтобы в угали — кашу из муки и воды, которой обычно кормят учеников, — можно было добавить хотя бы яйцо. Приятно, что курятник поддерживают в хорошем состоянии до сих пор. Значит, наша работа не прошла даром.

Во время второй поездки гродненцы остановились в приюте на несколько дней. Занимались с детьми, закупили продукты и воду. На вопрос, как же они, простые белорусские парни, общались с кенийцами, Руслан объясняет, что с местными в городах говорили на английском, а в деревнях, где иностранный не знают, переводчиком был отец Джон.


Вообще, в Кении говорят на суахили, но его наречий около 40-ка и разобраться с ними очень сложно. Руслан знает только пару самых распространенных фраз. С детьми наладить контакт помогала игра: во время нее не важно, на каком языке ты говоришь. Они чувствуют теплое отношение.

Посещали гродненцы и семьи священников, которые находятся в тяжелых условиях. У них нет какой-то фиксированной зарплаты: живут на пожертвования, но эти суммы очень маленькие. Джон, например, арендует поле и выращивает цветы. Работает с семьей с пяти утра до восьми-девяти, потом едет в приют, а после вновь возвращается и уходит лишь с наступлением темноты…

И вот когда Руслан и Дмитрий навещали одного из служителей церкви, он, несмотря на собственное бедственное положение, предложил оказать помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Мужчины согласились, но они даже не представляли, каков масштаб проблемы. Сформировали посылки со всем необходимым на две-три недели, приехали в деревню и … были шокированы увиденным.

— Прямо на песке под каким-то деревом собрались семьи с детьми, у которых есть физические или психические отклонения. Большая часть населения не может позволить себе элементарное лечение. Воспитывать таких детей, ухаживать за ними — это настоящий подвиг среди песка, нищеты и грязи. После увиденного долго приходишь в себя и понимаешь, что многие твои проблемы — лишь каприз.

Следующую поездку Руслан запланировал на ноябрь, когда в Кении будет меньше туристов. Уже есть группа энтузиастов, которая готова помогать. Правда, сил одного прихода мало. Но есть подвижки — к подготовке очередной миссии подключаются люди не только из Гродненской области, но и других регионов Беларуси. При этом это и православные, и католики. Руслан говорит, что дело ведь не в религии, а в добром сердце.


— Мы хотели сделать фильм о нашей миссии. Сейчас нам в этом помогают ребята из Вильнюса. Думаю, ролик будет готов уже в сентябре.

Руслан говорит, что сейчас, когда он знаком со священником, который курирует кенийский приют, он спокоен — можно не летать каждый год туда, а просто высылать деньги.
Поэтому Руслан планирует расширять свою миссионерскую деятельность. Он знает, что в мире есть немало мест, где ждут помощи: трущобы в Найроби или, например, лагерь беженцев на границе с Сомали.

 
 
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Гродненец Руслан Яроцкий год назад побывал первый раз с гуманитарной миссией в Кении. В этом году он снова съездил в эту африканскую страну. Сейчас мужчина...
 
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