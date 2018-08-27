На пациента-дебошира, которого не могла найти милиция, все же завели дело за избиение медиков

В отношении 60-летнего минчанина возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ранее сотрудники скорой жаловались TUT.BY: их избил пациент, но милиция прекратила разбирательство, так как мужчину не нашли.





«В Минске возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего минчанина», — рассказали в пресс-службе ведомства.

За хулиганство, согласно ч. 1 ст. 339 УК, грозит наказание вплоть до 3 лет лишения свободы. Оказалось, в прошлом мужчину уже несколько раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе за хулиганство. Сейчас допрошены потерпевшая медик и свидетель, изучается медицинская документация.

Напомним, 27 апреля фельдшеры скорой помощи выехали по вызову на остановку по улице Чечота в Минске, откуда нужно было забрать пациента. По дороге пьяный мужчина решил выйти, а в ответ на замечание кинулся с кулаками и угрозами. Скорая приехала к зданию милиции, откуда уже сотрудники доставили мужчину в наручниках в больницу.

Позже одна из медиков написала заявление на дебошира. Фельдшер получила ЧМТ легкой степени и ушиб грудной клетки, а у напарницы после ударов остался синяк на бедре.

Спустя три месяца, в конце июля, милиция дала ответ: дело об административном правонарушении прекращено «в связи с неустановлением местонахождения лица» (указано ФИО мужчины) и истечении сроков наложения административного взыскания.