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На пациента-дебошира, которого не могла найти милиция, все же завели дело за избиение медиков
28.08.2018 11:56 — Новости Общества | Tut.by
В отношении 60-летнего минчанина возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ранее сотрудники скорой жаловались TUT.BY: их избил пациент, но милиция
«В Минске возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего минчанина», — рассказали в пресс-службе ведомства.
За хулиганство, согласно ч. 1 ст. 339 УК, грозит наказание вплоть до 3 лет лишения свободы. Оказалось, в прошлом мужчину уже несколько раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе за хулиганство. Сейчас допрошены потерпевшая медик и свидетель, изучается медицинская документация.
Напомним, 27 апреля фельдшеры скорой помощи выехали по вызову на остановку по улице Чечота в Минске, откуда нужно было забрать пациента. По дороге пьяный мужчина решил выйти, а в ответ на замечание кинулся с кулаками и угрозами. Скорая приехала к зданию милиции, откуда уже сотрудники доставили мужчину в наручниках в больницу.
Позже одна из медиков написала заявление на дебошира. Фельдшер получила ЧМТ легкой степени и ушиб грудной клетки, а у напарницы после ударов остался синяк на бедре.
Спустя три месяца, в конце июля, милиция дала ответ: дело об административном правонарушении прекращено «в связи с неустановлением местонахождения лица» (указано ФИО мужчины) и истечении сроков наложения административного взыскания.
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Теперь мужчине грозит до 3 лет лишения свободы за хулиганство. И это не первый эпизод в его биографии.
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