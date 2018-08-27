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Посмотрите, в каком крошечном аэропорту на берегу Охотского моря приземлялись белорусские пилоты
28.08.2018 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Взлетная полоса прямо на берегу Охотского моря, горы вокруг и деревянное здание аэропорта. Аян — один из самых необычных аэродромов на Дальнем Востоке, который увидели пилоты белорусской кругосветки. Предлагаем взглянуть на него и читателям TUT.BY.
Аэропорт Аян находится в семи километрах от одноименного села. Это центр Аяно-Майского, наиболее отдаленного, района в Хабаровском крае.
Лучше понять, насколько это уединенное место, помогают цифры: площадь района 167,2 тысяч км², а это соотносимо с площадью всей Беларуси — 207,6 тысяч км². В начале 2018 года во всем Аяно-Майском районе жили всего 1956 человек. Край интровертов. Чтобы добраться из поселения в поселение, здесь нужно преодолеть несколько сотен километров.
— Село Аян — наш пункт посадки между Тындой и Магаданом, — рассказывает пилот Андрей Борисевич. — Топливо нам забросить туда не удалось, и, прилетев на место, мы поняли почему. С одной стороны неприступные горы, с другой — Охотское море. Невероятной красоты бухта, и заход на посадку как с воды, так и со стороны гор.
Из аэропорта Аян несколько раз в неделю летают самолеты в Николаевск-на-Амуре, Хабаровск и Нелькан.
Чтобы сесть на аэродроме Аяна, «Цессне» из Беларуси пришлось уйти на второй круг.
— Мы начали снижаться и подошли к аэропорту на очень большой высоте, на 5 тысяч футов, поэтому мы доложили диспетчеру, что снижаемся по спирали… Ушли на второй круг, выполнили еще один заход и посадили самолет! Взлетно-посадочная полоса в Аяне гравийная, камни… В прошлом году там на «Цессне» ребята сильно винт себе побили при посадке, поэтому нам было немного страшновато. Сели мы хорошо.
Здание аэропорта — деревянное, в северном стиле, выкрашено в голубой цвет. К сожалению, много фотографировать пилотам не разрешили.
— Видно, что давным-давно ничего не обновлялось, но полосы сохранились. Аян приятно удивил. Работает и полоса, и диспетчеры, и немало сотрудников ходят, перепроверяют самолет, — рассказывает пилот Андрей Борисевич. — Прямо за нами пришел как раз рейс, и в коридорчике сидели пассажиры. Зимой этот аэропорт пытается работать даже при -25ºС, потому что зимы там, естественно, северные.
Маршрут белорусских пилотов. Глобус можно прокрутить и рассмотреть его со всех сторон. Нажав на красные точки, можно увидеть всплывающие ссылки — на опубликованные материалы TUT.BY об этой точке пути вокруг света.
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Взлетная полоса прямо на берегу Охотского моря, горы вокруг и деревянное здание аэропорта. "Аян" - один из самых необычных аэродромов на Дальнем Востоке, который...
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