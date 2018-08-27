Посмотрите, в каком крошечном аэропорту на берегу Охотского моря приземлялись белорусские пилоты

Взлетная полоса прямо на берегу Охотского моря, горы вокруг и деревянное здание аэропорта. Аян — один из самых необычных аэродромов на Дальнем Востоке, который увидели пилоты белорусской кругосветки. Предлагаем взглянуть на него и читателям TUT.BY.



Аэропорт Аян. Фото: letim.by

Белорусские пилоты с 18 августа летят на малом самолете вокруг земли. Материалы об этом можно почитать на странице спецпроекта TUT.BY «Кругосветка» . О своих приключениях пилоты рассказывают на страницах Facebook , в Instagram . За полетом можно следить в режиме реального времени на сайте кругосветки letim.by.

Аэропорт Аян находится в семи километрах от одноименного села. Это центр Аяно-Майского, наиболее отдаленного, района в Хабаровском крае.

Лучше понять, насколько это уединенное место, помогают цифры: площадь района 167,2 тысяч км², а это соотносимо с площадью всей Беларуси — 207,6 тысяч км². В начале 2018 года во всем Аяно-Майском районе жили всего 1956 человек. Край интровертов. Чтобы добраться из поселения в поселение, здесь нужно преодолеть несколько сотен километров.

— Село Аян — наш пункт посадки между Тындой и Магаданом, — рассказывает пилот Андрей Борисевич. — Топливо нам забросить туда не удалось, и, прилетев на место, мы поняли почему. С одной стороны неприступные горы, с другой — Охотское море. Невероятной красоты бухта, и заход на посадку как с воды, так и со стороны гор.

Из аэропорта Аян несколько раз в неделю летают самолеты в Николаевск-на-Амуре, Хабаровск и Нелькан.



Взлетно-посадочная полоса в Аяне грунтовая

Аэродромный комплекс Аяна

Виды на пути к аэропорту Аян

Виды на пути к аэропорту Аян

Виды на пути к аэропорту Аян

Чтобы сесть на аэродроме Аяна, «Цессне» из Беларуси пришлось уйти на второй круг.