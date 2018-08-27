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С наступлением сезона дождей улица в Борисове открыта для рыбалки и сапсерфинга

28.08.2018 12:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Вот уже более 20 лет борисовчане «любуются» искусственными «озерами» в районе улицы Ватутина, пишет Ex-Press.by.


С приходом августовских дождей улица Ватутина в Борисове готова принять рыбаков, шутят местные журналисты.

На стороне паба клюет карась, ближе к середине лужи — щука. Водители рыбу гоняют, но у берега она стоит стабильно.



Не остались в стороне и любители активного отдыха. Новый водоем уже осваивают любители сапсерфинга. Качаясь на волнах, которые поднимают проезжающие мимо автомобили, можно почувствовать себя на настоящем море.






Остается надеяться, что местные власти в скором времени закроют такие смутные развлечения для борисовчан и жителей улицы Ватутина, осушат «озера» и пресекут капитальным ремонтом улицы их возникновение.

 
 
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С приходом августовских дождей улица Ватутина в Борисове готова принять рыбаков, шутят местные журналисты.
 
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