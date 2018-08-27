Путин раскритиковал механический подход в пенсионной реформе

И пообещал сделать специальное заявление в среду

Президент России Владимир Путин высказал во вторник мнение по поводу готовящихся в стране пенсионных изменений, предполагающих увеличение возраста выхода на пенсию. Выступая на совещании по социально-экономическим вопросам в Омской области с участием федеральных министров он отметил, что эта тема крайне чувствительна и нельзя допускать принцип «после меня — хоть потоп». При этом он пообещал, что специальное детальное заявление сделает в среду.



фото: kremlin.ru

Острые дискуссии в обществе по пенсионным изменением были ожидаемы, эта тема крайне чувствительна, сказал Путин. Он отметил, что при принятии решение по пенсионной реформе нельзя забывать, что они будут касаться сотен миллионов людей и должны быть справедливыми и учитывать интересы граждан.

«Здесь нельзя действовать механически, формально», — призвал Путин.

Глава государства добавил, что в этом вопросе необходимы «взвешенность и осторожность».

Путин напомнил, что законопроект в Государственную думу внесло правительство и что он уже принят в первом чтении, после чего в обществе начались острые дискуссии.

«Для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, — эта тема крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться», — сказал Путин. При этом он отметил, что так было всегда и везде при преобразованиях подобного рода.

Поэтому решения, связанные с обеспечением интересов граждан и прежде всего граждан старших возрастов, касающиеся их трудовых прав и медицинского обеспечения, мер соцзащиты, должны приниматься с опережением, считает ВВП.

«Мы не можем руководствоваться известным принципом короля-солнца Людовика XIV, который как-то сказал: «После меня — хоть потоп»», — отметил он.

«Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — пообещал Путин.