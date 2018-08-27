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Опытный образец электронной системы учета древесины разработают в 2019 году

28.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытный образец электронной системы учета древесины разработают в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов.

«Возникла острая необходимость сделать прозрачной всю цепочку от заготовки до поставок древесины, поэтому в 2015—2017 годах в Беларуси разрабатывалась концепция электронной системы ее учета. Предприятие „Белгослес“ поставило перед нами задачу разработать макет этой системы, и за короткий промежуток времени мы в прошлом году выполнили эту работу. Затем был изготовлен экспериментальный образец. Система тестируется в трех лесхозах, кроме того, на базе РУП „Белгослес“ был создан опытный участок для апробирования технических решений. В 2019 году планируем разработать опытный образец», — сказал Сергей Кругликов.

Электронная система учета древесины создана в виде пакета приложений для компьютеров и мобильных телефонов. «В систему входят приложения для учета древесины при заготовке вальщиком, оператором харвестера, при перевозке оператором форвардера, для вычисления объема древесины на промежуточном складе и объема ее поставки потребителю. Система позволяет на месте выдавать чек через мобильный термопринтер. Все данные стекаются в одну базу данных. Чтобы воспользоваться системой прямо в лесу, достаточно смартфона на базе Android или IOS: у нас мультиплатформенный программный продукт», — отметил заместитель гендиректора Объединенного института проблем информатики НАН.

В системе уже около 10 приложений, и их количество увеличивается в соответствии с потребностями лесного хозяйства. Сейчас ее эксплуатируют более 300 абонентов, а в перспективе к ней подключат более 5 тыс. пользователей. «Планируется связать электронную систему учета древесины с бухгалтерскими программами, которые работают в лесхозах», — добавил Сергей Кругликов.

Как сообщалось, электронную систему учета древесины планируется внедрить в Беларуси с 1 января 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытный образец электронной системы учета древесины разработают в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального...
 
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