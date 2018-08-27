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Новый магнитно-резонансный томограф начали монтировать в Могилеве - для него построили здание

28.08.2018 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилевской больнице скорой помощи начали монтаж нового магнитно-резонансного томографа. Для него построили новое здание. По плану, монтаж оборудования завершится к октябрю.

Магнитно-резонансная томография — способ получения изображений для исследований внутренних органов и тканей.

Министерство здравоохранения выделило на покупку томографа более 260 тыс. долларов. Новый аппарат — современный, с высокой точностью исследований и менее энергоемкий по сравнению с аналогами, что очень важно для больницы скорой медицинской помощи.

В Могилевской области — три магнитно-резонансных томографа: в стационаре областной больницы, в онкодиспансере и в Бобруйске. Правда, бобруйский МРТ сейчас на ремонте. В «Белгосстрахе», где есть услуга добровольного медицинского страхования, утверждают, что МРТ исследование — одна из самых востребованных медуслуг.

 
 
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Монтаж планируют завершить к октябрю. На покупку аппарата МРТ Минздрав выделил более 260 тыс. долларов.
 
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