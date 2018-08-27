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Щеткина: сельским школам нужно помогать больше

28.08.2018 13:05 — Новости Общества | БелТА  
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Щеткина: сельским школам нужно помогать больше
Марианна Щеткина во время посещения школы

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельским школам нужно помогать больше. Об этом сегодня журналистам заявила заместитель председателя Совета Республики, председатель ОО "БСЖ" Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сельскую местность, школы на селе нам нужно очень беречь. Ребята в них всегда были. Этим школам нужно больше помогать, в том числе по текущему ремонту, потому что не все можно сделать руками педагогического коллектива и родителей. Ребята везде должны прийти в светлые классы, хорошую теплую обстановку, к профессионалам", - сказала Марианна Щеткина.

Зампредседателя Совета Республики посетила учебно-педагогический комплекс "детский сад - средняя школа" в агрогородке Шершуны Минского района. Встреча с педагогическим коллективом и детьми прошла в рамках благотворительной акции "Соберем портфель вместе". "Все областные организации, районные, первичные участвуют в этой акции. С учетом Года малой родины мы решили взять курс на маленькие школы. Смотрим, как готовы к новому учебному году ребята, которые живут не в городах, не в крупных населенных пунктах. Кроме этого, мы еще охватим социальные приюты. У нас уже собраны канцелярские товары, портфели, книги, тетради, дневники", - сообщила она.

"Наше будущее в руках молодежи. Помочь пойти в школу каждому ребенку в каждой семье - это наш долг. Буквально в пятницу в союз поступило несколько звонков от многодетных семей с просьбой помочь собрать детей в школу. Нам это очень приятно: акция, действительно, уже стала республиканской. Люди знают, куда обращаться. Если возникла трудная жизненная ситуация и родители испытывают сложности, нужно просто об этом сказать. Помощь готовы оказать все, мы в том числе", - добавила Марианна Щеткина.

В подарок учебно-педагогическому комплексу гости привезли канцелярию к новому учебному году, книги для библиотеки, особым подарком стал ноутбук. Учащиеся приветствовали визитеров небольшой концертной программой, после чего провели экскурсию по саду-школе.

Микрорайон учебно-педагогического комплекса охватывает 23 населенных пункта. В учреждении функционируют 11 классов и две группы детей дошкольного возраста. Учебное заведение является центром образовательной и культурно-досуговой деятельности в агрогородке и работает во взаимодействии с врачебной амбулаторией, сельской библиотекой, ОАО "Шершуны-Агро".-0-

Фото Максима Гучека

 
Теги: Минск
 
 
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельским школам нужно помогать больше. Об этом сегодня журналистам заявила заместитель председателя Совета Республики,...
 
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