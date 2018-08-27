﻿ Наблюдение с вертолета и тематические субботники. Как в Могилеве наводят порядок. 21.by
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Наблюдение с вертолета и тематические субботники. Как в Могилеве наводят порядок

28.08.2018 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Руководство Могилева проинспектирует с вертолета порядок в городе. Об этом сообщил председатель горисполкома Владимир Цумарев. Облет будет на следующей неделе, сказал глава города, пояснив, что так за несколько часов можно будет «увидеть со стороны еще какие-то недостатки и оперативно отреагировать по их исправлению».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Городской месячник по наведению порядка стартовал 20 августа. На этой неделе акцент делают по наведению порядка на промышленных предприятиях и организациях, прилегающих к ним территориях, строительных площадках, сказал Владимир Цумарев.

— Мы не только должны навести везде порядок, но и поддерживать его постоянно, при этом жестко соблюдая технику безопасности на производствах и правила охраны труда, — поставил задачу руководитель горисполкома.

Тематические субботники запланированы на улице Якубовского, где коммунальники с привлечением местных жителей будут наводить порядок, обустраивать и ремонтировать тротуары, выкашивать обочины, заниматься покраской дорожных знаков и др.

Спортивная общественность города возьмется за приведение в порядок территории за Ледовым дворцом. Мэр города также поручил коммунальникам провести инспектирование всех контейнерных площадок для бытовых отходов.

— Там, где есть необходимость, нужно навести порядок, заняться ремонтными работами, подкрасить или заменить сами контейнеры, организовать вывоз крупногабаритных отходов, — потребовал Цумарев.

Он призвал коммунальников и другие службы активней задействовать в наведении порядка в городе и благоустройстве дворовых территорий местных жителей: на всех объектах давать соответствующие объявления о времени и тематике проводимых работ.

Новость взята из открытого доступа РУП «БЕЛТА» в соответствии с правилами, указанными на сайте агентства.

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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20 августа в Могилеве начался месячник по наведению порядка. Запланированы тематические субботники
 
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