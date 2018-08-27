ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский областной суд вынес приговор главврачу санатория "Серебряные ключи" и заместителю директора Республиканского центра здоровья

28.08.2018 13:25 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 28 августа. Минский областной суд вынес приговор главному врачу санатория "Серебряные ключи" и заместителю директора Республиканского центра здоровья. Их признали виновными в получении взяток и превышении полномочий, сообщила пресс-служба суда.

Главный врач санатория приговорена к шести с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее также обязали заплатить штраф в 300 базовых величин (7.350 рублей). Фигурантке запрещено в течение пяти лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями.

Замдиректора центра здоровья осудили на семь с половиной лет с конфискацией имущества. На нее также наложен штраф 350 базовых величин (8.575). Женщине запрещено работать в должностях с организационно-распорядительными обязанностями.

Суд признал обеих виновными в превышении полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности, а также в получении взяток в особо крупном размере, замруководителя центра — повторно.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.

В июне 2017 года пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в отношении главного врача санатория "Серебряные ключи" возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. 56-летняя жанщина была задержана, были проведены неотложные следственные мероприятия.

"По данным следствия, за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, приобрела для себя выгоды имущественного характера и материальные ценности в особо крупном размере на общую сумму не менее 59,5 тыс. рублей", — сообщил СК.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 28 августа. Минский областной суд вынес приговор главному врачу санатория "Серебряные ключи" и заместителю директора Республиканского центра здоровья....
 
Новости дня
Новости общества
 
Наблюдение с вертолета и тематические субботники. Как в Могилеве наводят порядок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика