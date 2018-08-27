Минск, 28 августа. Минский областной суд вынес приговор главному врачу санатория "Серебряные ключи" и заместителю директора Республиканского центра здоровья. Их признали виновными в получении взяток и превышении полномочий, сообщила пресс-служба суда.

Главный врач санатория приговорена к шести с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее также обязали заплатить штраф в 300 базовых величин (7.350 рублей). Фигурантке запрещено в течение пяти лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями.

Замдиректора центра здоровья осудили на семь с половиной лет с конфискацией имущества. На нее также наложен штраф 350 базовых величин (8.575). Женщине запрещено работать в должностях с организационно-распорядительными обязанностями.

Суд признал обеих виновными в превышении полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности, а также в получении взяток в особо крупном размере, замруководителя центра — повторно.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.

В июне 2017 года пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в отношении главного врача санатория "Серебряные ключи" возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. 56-летняя жанщина была задержана, были проведены неотложные следственные мероприятия.



"По данным следствия, за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, приобрела для себя выгоды имущественного характера и материальные ценности в особо крупном размере на общую сумму не менее 59,5 тыс. рублей", — сообщил СК.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минский областной суд вынес приговор главврачу санатория "Серебряные ключи" и заместителю директора Республиканского центра здоровья Минск, 28 августа. Минский областной суд вынес приговор главному врачу санатория "Серебряные ключи" и заместителю директора Республиканского центра здоровья....

Марина Носова, БелаПАН.