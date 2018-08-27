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Грядёт временное отключение горячей воды

28.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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— ул. Строителей, 2а, 4, 4а, 10а, 12, 14, 14а;

— ул. Пушкина, 121 (детский сад), 148;

— ул. Ленинская, 127а, 152, 156, 158;

— ул. Труда, 92 (социальный приют), 94, 94а, 96, 96а;

— ул. Почтовая, 105, 110, 112, 114;

— ул. 8 Марта, 135;

— ул. 10 лет БССР, 4 (средняя школа №12).

Подача горячей воды по вышеуказанным адресам в обычном режиме возобновится по окончании строительства.

УП «Жилье» приносит свои извинения за временные неудобства.

Справки по телефонам: 76-85-34; 76-85-33.

Администрация УП «Жилье»

 
 
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