Грядёт временное отключение горячей воды

— ул. Строителей, 2а, 4, 4а, 10а, 12, 14, 14а;
— ул. Пушкина, 121 (детский сад), 148;
— ул. Ленинская, 127а, 152, 156, 158;
— ул. Труда, 92 (социальный приют), 94, 94а, 96, 96а;
— ул. Почтовая, 105, 110, 112, 114;
— ул. 8 Марта, 135;
— ул. 10 лет БССР, 4 (средняя школа №12).
Подача горячей воды по вышеуказанным адресам в обычном режиме возобновится по окончании строительства.
УП «Жилье» приносит свои извинения за временные неудобства.
Справки по телефонам: 76-85-34; 76-85-33.
Администрация УП «Жилье»