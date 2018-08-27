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Поздравили ветеранов с юбилеем

28.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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Так, бывшему милиционеру водителю группы задержания, старшему сержанту милиции в отставке А.Ф. Луцкевичу и бывшему дежурному пункта централизованного наблюдения, капитану милиции в отставке А.И. Тарасёнку исполнилось по 70 лет, а бывший милиционер роты милиции, прапорщик милиции в запасе Д.И. Демидчик отметил 50 лет.

В торжественной обстановке в зале совещания Борисовского отдела Департамента охраны этих замечательных, уважаемых людей от имени личного состава отдела охраны и ветеранской организации, юбиляров поздравил начальник отдела подполковник милиции О.А. Траченко, а также председатель и заместитель председателя ветеранской организации подразделения майоры милиции в запасе В.В. Пантелей и И.В. Сосин. Юбилярам были высказаны теплые слова благодарности за активное участие в воспитании молодых сотрудников и общественной жизни отдела охраны, пожелания крепкого здоровья им и их близким, вручены поздравительные адреса, цветы и материальная помощь.

О. Траченко, начальник Борисовского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, подполковник милиции 

Фото инспектора группы кадров, майора милиции В. Минина

 

 

 
 
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В августе ветераны Борисовского отдела Департамента охраны отметили юбилейные даты
 
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