Поздравили ветеранов с юбилеем

Так, бывшему милиционеру водителю группы задержания, старшему сержанту милиции в отставке А.Ф. Луцкевичу и бывшему дежурному пункта централизованного наблюдения, капитану милиции в отставке А.И. Тарасёнку исполнилось по 70 лет, а бывший милиционер роты милиции, прапорщик милиции в запасе Д.И. Демидчик отметил 50 лет.

В торжественной обстановке в зале совещания Борисовского отдела Департамента охраны этих замечательных, уважаемых людей от имени личного состава отдела охраны и ветеранской организации, юбиляров поздравил начальник отдела подполковник милиции О.А. Траченко, а также председатель и заместитель председателя ветеранской организации подразделения майоры милиции в запасе В.В. Пантелей и И.В. Сосин. Юбилярам были высказаны теплые слова благодарности за активное участие в воспитании молодых сотрудников и общественной жизни отдела охраны, пожелания крепкого здоровья им и их близким, вручены поздравительные адреса, цветы и материальная помощь.

О. Траченко, начальник Борисовского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, подполковник милиции

Фото инспектора группы кадров, майора милиции В. Минина