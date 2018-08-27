Продемонстрировали высокое профмастерство

В нем ежегодно соревнуются команды со всей области, доказывая свое мастерство в профессии.

Программа соревнований была очень обширная. Сотрудники охраны должны были сдать теоретический экзамен, стрельбу из табельного оружия, преодолеть специальную полосу препятствий, милиционеры-кинологи со своими питомцами показывали свое мастерство, демонстрировали технику владения боевыми приемами борьбы, милиционеры-водители состязались в скоростном маневрировании на служебном автомобиле.

Перед открытием смотра-конкурса с напутственным словом выступил начальник Борисовского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь подполковник милиции О.А. Траченко. Он подчеркнул, что такие конкурсы помогают поддерживать профессиональную форму сотрудников и, следовательно, повышать авторитет службы охраны.

Два дня напряженной борьбы, адреналин, удачи, взлеты и падения… Сотрудники проявили свои лучшие качества и доказали, что в любой момент и в полной мере готовы обеспечить надежную охрану квартир граждан и других объектов.

По итогам смотра-конкурса среди милиционеров водителей в личном зачете 1-е место занял прапорщик милиции Воложинского отдела охраны Сашников Ю.А., 2-е место — старший сержант милиции Борисовского отдела охраны Глод С.А., 3-е место — сержант милиции Логойского отдела охраны Полянский П.В.

Среди милиционеров-кинологов в личном зачете 1-е место занял прапорщик милиции Борисовского отдела охраны Марков С.А., 2-е место — прапорщик милиции Борисовского отдела охраны Титовец А.С., 3-е место — прапорщик милиции Вилейского отдела охраны Соловьев Р.И.

О. Траченко, начальник Борисовского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, подполковник милиции

Фото инспектора группы кадров, майора милиции В. Минина