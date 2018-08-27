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700 кг урожая с 15 соток. Как "томатная рабыня" из Бешенковичей растит 400 сортов помидоров

28.08.2018 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Библиотекарь Надежда Куц — знаменитость не только в родных Бешенковичах, но и в округе. На своем небольшом подворье она вырастила 400 сортов помидоров! Среди них большая часть — экзоты. Урожай созрел пока не весь, полностью хозяйка соберет его в октябре, но уже сейчас навскидку определяет: будет не меньше 700 кг. В прошлом году сняла столько же. Надежду в городском поселке называют «синьорой помидоров», «владелицей томатной плантации», «томатной королевой». Но сама она говорит: «Не королева — можно сказать, рабыня. Мое хобби отбирает много времени и сил. Но взамен дает огромное удовольствие». TUT.BY побывал на необычном дачном участке и попробовал экзотические томаты. Вкуснющие! Словно и не помидоры вовсе, а персики.


«Медвежий коготь» массой 1,05 кг не вмещался на чашу весов

«Плантацией» приусадебный участок Надежды Ивановны не назовешь точно — это обычное подворье жителя частного сектора. И все 400 сортов помидоров помещаются в четырех теплицах и на нескольких грядках в открытом грунте рядом с домом.

Но то, что здесь растет, непосвященному в огородные дела человеку кажется настоящим чудом! Помидоры, оказывается, бывают не только красные и желтые, но еще и оранжевые, зеленые, розовые, фиолетовые, коричневые, черные, полосатые и даже пятнистые! Кроме того, есть двух- и трехцветные (биколоры и триколоры). А по форме — не только круглые, но и в виде груши, перца, баклажана, винограда, персика…




Удивляют и названия сортов: «буратино» (у этой помидорки — задорный острый «нос»), «оранжевая клубника» (на вкус томат напоминает эту ягоду), «индиго роуз» (кожица черная, а мякоть красная), «темная галактика» (на красном фоне — разноцветные «разводы»), «желтая мишень» (на желтом овоще — красное пятно).

— Ой, да эти необычные названия можно перечислять бесконечно, — смеется Надежда Куц. — Что только у меня не растет: и «фиолетовый собачий ручей», и «розовый сибирский тигр», и «желтый дракон», «болгарский змей», и «медвежий коготь»! Кстати, сорт «медвежий коготь» в этом году дал плод-рекордсмен — весом 1 кг 50 г. Он не влезал на чашу весов! Чуть поменьше был помидор сорта «биг бой» — 1 кг 40 г.

А в прошлые годы была рекордсменка и побольше: «клеота розовая» завесила на 1 кг 150 г.


Надежда Куц

«В теплицах растут „помидорные аристократы“, а на грядках — то, что попроще»

В Бешенковичской районной библиотеке Надежда Куц заведует отделом обслуживания и информации. Понятное дело, читает она много, и самой разной литературы. Со статьи в журнале и начался «помидорный» этап в ее жизни.

— Вообще-то томаты я выращивала и раньше, но те, что попроще. Потом увлеклась гибридами. Дальше — больше: узнала про любительские сорта. Прочитала про них статью в журнале «Приусадебное хозяйство». Там было много фотографий этих экзотических помидоров. Полюбовалась и решила: нет, в Беларуси они не вырастут. А потом думаю: дай-ка посмотрю, что о них пишут в интернете. И попала на сайт, где сразу был и каталог — коллекционер из России выращивала и продавала семена. И я сразу купила, наверное, 100 сортов! Выбирала и никак не могла остановиться! В пакетике — по 5 семян, но для размножения этого достаточно. Так мне и пришло по почте 100 пакетиков.

Было это 4 года назад. С той поры коллекция Надежды Ивановны увеличилась в четыре раза — до 400 сортов.


— Каждый сорт высаживала по 1−2 семени. В итоге получилось 550 штук растений. Практически все они отличаются интересными формой и цветом, — объясняет хозяйка приусадебного участка. — Эти сорта — не для промышленного производства, плоды у них довольно нежные, долго не хранятся, поэтому их нельзя перевозить на далекие расстояния. В основном такая селекция развита за рубежом: в США, Канаде, Китае, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции и т.д.

Сейчас конец августа — и в теплицах овощей уже практически нет, а многие растения пожелтели.

— В теплицах красота была в начале июля, — вспоминает Надежда Ивановна. — В них растут «аристократы помидорного мира», которые нуждаются в особом тепле и ласке. Они не очень урожайные: не скажу, что они засыпали меня плодами. Но зато эти «аристократы» очень красивые. Взять те же биколоры: допустим, «носик» у них красный, а верх желтый. Разве не прелесть?! А сорта попроще, не такие капризные, вполне хорошо чувствуют себя на грядках в открытом грунте.

Хозяйка деловито идет вдоль грядок и увлеченно рассказывает то про один сорт, то про другой. Мы же удивляемся: и как только она запоминает, где у нее что растет.

— Вот «розовый мед» пришлось снять раньше срока, — сожалеет Надежда Ивановна. — Так как курочки с цыплятами обнаружили: а помидоры, оказывается, вкусные! И выбирали же, главное, такие малиновые — самые-самые красивые!


«На картошку и лук уже нет сил»

На приусадебном участке Надежды Ивановны есть и другие овощи: картошка, лук, огурцы, морковка, свекла… Но всего — по чуть-чуть.

— Помидоры отнимают все мое время, — говорит Надежда Куц. — За другими культурами ухаживаю по остаточному принципу: что успею — сделаю, нет — так нет. Всегда много работы с рассадой, с посадкой в грунт, с подвязкой растений… Землю в теплицах надо без конца поливать. Вода на участке есть — через счетчик, все, как положено. Стараюсь собирать и дождевую: поставила везде во дворе емкости. Но дожди же идут не всегда. Поэтому, в целях экономии времени и сил, грядки с помидорами в открытом грунте не поливаю.


Не так давно коллекционер начала применять на грядках мульчирование сеном.

— Мне нравится этот прием. Сохраняется влага на почве, не растет трава. И вроде как сенная палочка даже убивает фитофтору. Так можно выращивать не только помидоры, но и другие культуры. Но совет: сена надо класть на грядки побольше, а то оно куда-то исчезает. При этом его не ветер выдувает, наверное, просто незаметно сгнивает.

«Помидорные» хлопоты обычно начинаются в феврале, а заканчиваются в середине осени:

— В прошлом году последние помидоры из теплиц убрала 10 октября. С грядок на улице, конечно, раньше: в сентябре. В этом году пока не знаю, когда окончательно соберу урожай: все зависит от погоды. Дома складываю томаты в ящики. Хранятся они так до ноября.

«Подсадила» на томаты и коллег

Вы удивитесь, но Надежда Куц планирует пополнить коллекцию. Она общается в интернете с такими же «помидорными» фанатами из разных стран, обменивается семенами.

— 400 сортов — далеко не рекорд. Есть огородники, у которых их в три раза больше, чем у меня. Но в Беларуси, вроде бы, таких коллекционеров нет.


Наша собеседница — не только библиотекарь, но и по совместительству руководитель бешенковичского клуба любителей овощеводства и цветоводства «Росток». В местной библиотеке уже 4 года подряд они проводят выставку «Парад томатов». Так вот в этом году Надежда Куц привезла на экспозицию аж 90 кг помидоров!

Интересно, что на выращивание томатов Надежда Ивановна «подсадила» и некоторых коллег. Самые удивительные помидоры со своих огородов они тоже приносят на выставку в библиотеку. Здесь можно не только полюбоваться необычными экземплярами, но и узнать о секретах выращивания этой культуры, обменяться семенами. Ну и как же без дегустации!


Надежда Куц с помидорами-рекордсменами сезона-2018 на выставке в районной библиотеке.


— Ко мне в библиотеку приходят люди за советом: как выращивать помидоры. Но я не претендую на звание профессионала в этом деле. Может быть, я вообще неправильно выращиваю свои томаты — как говорится, не по-научному. Но что-то из своего опыта порекомендовать, конечно, могу. При этом советую исходя из природных условий нашего Придвинского края. Ведь огородничество на севере и юге Беларуси отличается.

«Самый вкусный помидор — первый»

— Некоторые люди не понимают меня: «И зачем вам столько помидоров? Ну посадили б немножко…». А я, если честно, не понимаю таких вопросов. Это же не просто огородничество, а коллекционирование! А какой коллекционер останавливается на достигнутом? Он же все время развивается, идет дальше и дальше в своем увлечении.


— А что делаете с таким огромным урожаем — целых 700 кг?

— Понятно же, одному человеку такое количество плодов съесть невозможно. И семья у меня небольшая — только дочка, причем живет она в Докшицах. Поэтому немножко томатов продаю на рынке. Приходят покупатели и ко мне домой. Но большая часть идет в закатки: делаю самые разные салаты, соки, соусы, кетчупы, аджику и так далее. Недавно вот переработала почти 100 кг помидоров. Целую неделю с ними возилась — по выходным и вечерам. Закатала 40 литров сока. В этом году сделала даже оранжевый — из плодов этого цвета. Но полезнее всего, конечно, помидоры прямо с грядки. Каждый день делаю себе свежий салат. И заметила: если усиленно ими питаюсь в сезон, то зимой не болею.

«Магазинные» помидоры Надежда Ивановна покупает редко: когда свои уже закончились, а до новых еще далеко:

— Бывает, что зимой захочется помидоров — пойду, куплю. Но, конечно, у них совсем не тот вкус, что у своих. А вообще стараюсь не покупать: чтобы не лишить себя удовольствия «первого помидора». Бывает, у меня спрашивают: «А какой помидор самый вкусный?». Отвечаю: «Первый». Тот, который созрел на участке раньше других. И неважно, какой он: пусть даже маленький, простенький… Но он точно самый-самый вкусный! В этом году первый помидор я сняла уже в конце июня.

Надежду Ивановну прозвали «томатной королевой». Она реагирует на это «звание» не без кокетства, но тут же со вздохом добавляет:

— Я не королева, а, можно сказать, рабыня. Хобби, как я уже говорила, отбирает много времени и сил.

Однако все усилия на грядках и в теплицах не напрасны:

— Взамен же получаешь такое удовольствие! И оно не только вкусовое, но и эстетическое: помидоры настолько разные, потрясающе красивые! Мне даже жалко их снимать — хожу и любуюсь до последнего. Потом с сожалением думаю: все, пора уже и срезать. Но перед этим самые необычные стараюсь сфотографировать: чтобы зимой можно было еще раз посмотреть на это чудо.


 
 
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Урожай созрел пока не весь, полностью хозяйка соберет его в октябре, но уже сейчас навскидку определяет: будет не меньше 700 кг. В прошлом году было столько же....
 
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