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В Минобразования назвали новые цены за пользование учебниками

28.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 28 августа 2018 года №621 установлена плата за пользование учебниками, учебными пособиями, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Стоимость комплекта для осваивающих содержание образовательных программ дошкольного образования составит 0,2 базовой величины (Br4,9), общего среднего — 0,5 БВ (Br12,25).

«Установленная плата за пользование учебниками, учебными пособиями вносится до 1 октября текущего года законными представителями обучающихся, учащимися», — отметили в Минобразования.

 
Теги: Минск
 
 
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 28 августа 2018 года №621 установлена плата за пользование учебниками, учебными пособиями, сообщили...
 
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