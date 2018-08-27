На территории Костюковичского района на данный момент проживают 680 иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на постоянное проживание, и 32 иностранца, имеющих разрешение на временное проживание.

Многие из нас привыкли под словом «иностранец» представлять жителей далеких иностранных государств, говорящих на иностранном языке и отличающихся от белорусов своей культурой и традициями, а наших русских и украинских соседей считать своими и не воспринимать как иностранных граждан. Тем не менее, те и другие являются иностранными гражданами, которые находясь на территории нашего государства должны строго следовать соответствующим законодательным актам, регламентирующим пребывание и проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Беларусь.

Исходя из правоприменительной практики, наиболее часто иностранные граждане и лица без гражданства привлекаются к административной ответственности по статьям 23.53 и 23.55 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Статья 23.53. Проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность:

Проживание без регистрации по месту жительства или по месту пребывания в случаях, когда регистрация по месту пребывания является обязательной, – влечет предупреждение. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин. Проживание без документов, удостоверяющих личность, либо по недействительным документам, удостоверяющим личность, –

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин.

Статья 23.55. Нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства:

1 .Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания в Республике Беларусь, то есть пребывание в Республике Беларусь без визы Республики Беларусь, миграционной карты, паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства или выданного международной организацией, либо пребывание в Республике Беларусь по недействительным документам, несоблюдение установленного порядка регистрации либо передвижения и выбора места жительства или места пребывания, уклонение от выезда по истечении установленного срока пребывания, а также нарушение правил транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь либо порядка занятия трудовой деятельностью – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин или депортацию.

Непринятие индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным должностным лицом юридического лица, принимающими иностранного гражданина или лицо без гражданства, установленных мер по их своевременной регистрации, получению ими разрешения па временное проживание в Республике Беларусь, выезду этих лиц из Республики Беларусь по истечении установленного срока пребывания в Республике Беларусь – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. Непринятие физическим лицом, пригласившим в Республику Беларусь иностранного гражданина или лицо без гражданства, установленных мер по их своевременной регистрации, выезду из Республики Беларусь по истечении установленного срока пребывания в Республике Беларусь – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. Предоставление жилого или иного помещения для проживания, транспортного средства иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в Республике Беларусь с нарушением правил пребывания в Республике Беларусь и правил транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь, либо использование иностранного гражданина или лица без гражданства для осуществления трудовой, предпринимательской или иной деятельности с нарушением установленного порядка – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. Деяния, предусмотренные частями 2 – 4 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от 10 до ста базовых величин с депортацией или без депортации, или депортацию.

Действие части 1 настоящей статьи не распространяется на случаи пребывания в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства без визы Республики Беларусь, миграционной карты, паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства или выданного международной организацией, либо пребывания в Республике Беларусь по недействительным документам, несоблюдения иностранным гражданином или лицом без гражданства установленного порядка регистрации либо передвижения и выбора места жительства или места пребывания до обращения с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь при условии, что они без промедления обратились с таким ходатайством.

В соответствии со статьей 64 Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. №105-3 «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» иностранные граждане и лица без гражданства могут быть подвергнуты депортации в случаях и порядке, определенных законодательными актами Республики Беларусь.

Депортация представляет собой выдворение за пределы Республики Беларусь и применяется в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства за совершение административного правонарушения.

Согласно статье 65 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г.

№105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» иностранный гражданин и лицо без гражданства может быть выслан из Республики Беларусь в интересах национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц, если он не может быть подвергнут депортации. Высылка представляет собой выдворение иностранного гражданина или лица без гражданства из Республики Беларусь.

На основании решения о депортации или высылке иностранный гражданин или лицо без гражданства включается в Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен. Депортированному иностранному гражданину или лицу без гражданства въезд в Республику Беларусь может быть запрещен на срок от шести месяцев до пяти лет. Высланному иностранному гражданину или лицу без гражданства въезд в Республику Беларусь может быть запрещен на срок от шести месяцев до десяти лет.

Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь, организацию незаконной миграции иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь.

Пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства, депортированных или высланных из Республики Беларусь, до окончания срока запрета въезда в Республику Беларусь при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 371 настоящего Кодекса, – наказывается арестом или лишением свободы на срок до трех лет.

Отделение по гражданству и миграции Костюковичского РОВД.