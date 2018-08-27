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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в "магические даты" августа заключили брак 1694 пары, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства юстиции Ольга Шелкова.

Так, 8.08.2018 всего по стране расписались 399 пар, в том числе 208 из них решили зарегистрировать брак в торжественной обстановке. Больше всего молодых людей связали себя узами брака в Минске - 108 пар.

Особенно востребованной для молодоженов оказалась дата 18 августа, которая пришлась на субботу. В этот день в стране зарегистрировали брак 1202 пары, в том числе 945 - в торжественной обстановке. 28 августа поженились 93 пары, из них 37 - с предоставлением услуги по торжественной регистрации.

Загсы при регистрации брака в торжественной обстановке учитывают все пожелания женихов и невест. Большой популярностью пользуются свадьбы с элементами национального колорита или свадьбы в так называемом европейском стиле. Востребована регистрация брака в особых, знаковых, местах. Например, одно из излюбленных мест у жителей столицы - Минская ратуша.-0-