ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси в "магические даты" августа заключили брак почти 1,7 тыс. пар

28.08.2018 14:50 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси в "магические даты" августа заключили брак почти 1,7 тыс. пар
Фото из архива

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в "магические даты" августа заключили брак 1694 пары, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства юстиции Ольга Шелкова.

Так, 8.08.2018 всего по стране расписались 399 пар, в том числе 208 из них решили зарегистрировать брак в торжественной обстановке. Больше всего молодых людей связали себя узами брака в Минске - 108 пар.

Особенно востребованной для молодоженов оказалась дата 18 августа, которая пришлась на субботу. В этот день в стране зарегистрировали брак 1202 пары, в том числе 945 - в торжественной обстановке. 28 августа поженились 93 пары, из них 37 - с предоставлением услуги по торжественной регистрации.

Загсы при регистрации брака в торжественной обстановке учитывают все пожелания женихов и невест. Большой популярностью пользуются свадьбы с элементами национального колорита или свадьбы в так называемом европейском стиле. Востребована регистрация брака в особых, знаковых, местах. Например, одно из излюбленных мест у жителей столицы - Минская ратуша.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в "магические даты" августа заключили брак 1694 пары, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства юстиции...
 
Новости дня
Новости общества
 
Стартовал республиканский творческий конкурс "Под знаком Года малой родины"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика