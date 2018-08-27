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Стартовал республиканский творческий конкурс "Под знаком Года малой родины"

28.08.2018 14:48 — Новости Общества | БелТА  
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Стартовал республиканский творческий конкурс "Под знаком Года малой родины"
Фото Pixabay

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал республиканский творческий конкурс "Под знаком Года малой родины!", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации, которое является его организатором.

На конкурс представляются материалы, опубликованные в печати либо вышедшие в эфир телевизионных или радиовещательных СМИ, размещенные на интернет-сайтах в течение 2018 года.

Конкурс проводится в категориях "Республиканские печатные СМИ", "Региональные печатные СМИ", "Республиканские электронные СМИ" и "Региональные электронные СМИ". В первой и второй категориях работы представляются в номинациях: "Земляки"; "Традиции и история родного края"; "В Год малой родины - большие дела"; "Малая родина в фотографиях". Для электронных СМИ определены номинации "Земляки"; "Традиции и история родного края"; "В Год малой родины - большие дела".

Материалы с пометкой "На конкурс" не позднее 15 января 2019 года направляются в Министерство информации по адресу: 220004, г. Минск, пр.Победителей, 11. Жюри определит победителей в каждой номинации. Лауреаты будут награждены дипломами Министерства информации 1, 2 и 3 степени. По решению жюри наиболее активные участники конкурса могут быть отмечены специальными дипломами, призами и другими наградами. Награждение победителей будет организовано в феврале будущего года.

Основные цели конкурса - реализация задач государственной информационной политики в развитии регионов страны; формирование уважения к малой родине, вклад в ее развитие, показ ярких достижений по сохранению и возрождению родного края; содействие воспитанию у молодежи патриотизма и любви к Родине через понятие "малая родина", формированию активной жизненной позиции молодого поколения страны.

Информация и положение о конкурсе размещены на сайте ведомства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал республиканский творческий конкурс "Под знаком Года малой родины!", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации, которое...
 
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