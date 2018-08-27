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Правительство определилось с задачей на 2019 год по зарплатам бюджетников и пенсиям

28.08.2018 16:04 — Новости Общества | БелТА  
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определилось с задачей на 2019 год по уровню зарплат бюджетников и размеру пенсий. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета Министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики и бюджета на 2019 год, а также проект новой редакции Налогового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель правительства поручил акцентировать внимание на основных направлениях расходов бюджета с учетом требований главы государства. Имеется в виду 10-процентное сокращение расходов на господдержку реального сектора с пропорциональным увеличением финансирования социальной сферы.

"Правительство на 2019 год установило для себя целевую задачу добиться уровня зарплаты в бюджетной сфере не менее 80% к средней заработной плате по стране. Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40% средней заработной платы", - отметил Сергей Румас.

У Министерства финансов есть поручение проанализировать, что происходит в бюджетной сфере. "Не исключаю, что вместе будем заниматься оптимизацией численности", - добавил премьер-министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определилось с задачей на 2019 год по уровню зарплат бюджетников и размеру пенсий. Об этом сообщил сегодня...
 
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