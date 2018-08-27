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Стало известно, сколько будут стоить учебники для школьников в этом году

28.08.2018 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2018/2019 учебном году установлена единая плата за пользование учебниками и пособиями для всех учащихся, сообщили БелаПАН в Министерстве образования.

Так, постановлением правительства от 28 августа 2018 года № 621 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Беларусь от 24 июня 2011 г. № 839» установлена плата за учебники и пособия для дошкольников в 0,2 базовые величины — 4,9 рубля. За пользование комплектом учебников по программе общего среднего образования нужно заплатить 12,25 рубля (0,5 базовой величины).

Родители должны внести плату до 1 октября текущего года.

Ранее плата за пользование учебниками и учебными пособиями для учащихся 1−11-х классов взималась в размере 50% стоимости комплектов этих учебников и учебных пособий. Плата за пользование учебными пособиями для дошкольников взималась в размере их полной стоимости. Например, первоклассники платили за учебники 8,24 рубля, одиннадцатиклассники — 13,98 рубля. С нынешнего учебного года плата для всех учащихся одинаковая.

 
 
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В 2018/2019 учебном году установлена единая плата за пользование учебниками и пособиями для всех учащихся, сообщили БелаПАН в Министерстве образования.
 
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