В Бресте трое рабочих откачивали солярку из тепловоза по самодельному трубопроводу

Трое работников одного из железнодорожных предприятий Бреста подозреваются в хищении дизельного топлива с тепловозов, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Злоумышленники арендовали гараж на улице Коммерческой, расположенный вблизи железнодорожных путей. В гараже установили специальные топливные насосы и емкости для похищенного дизельного топлива. От гаража до железнодорожных путей они пробурили тоннель, в котором проложили трубопровод. Затем, когда в условленное место на запасных путях подъезжал тепловоз, один из подельников подсоединял шланг к топливному баку и по радиостанции сообщал о готовности. Находившийся в гараже сообщник включал насос и откачивал топливо.

Видео: УВД Брестского облисполкома

Подозреваемых задержали с поличным во время очередной «откачки» солярки. В ходе осмотра гаража обнаружили 1430 л похищенного дизельного топлива. Ущерб предприятию оценен более чем в 1400 рублей. Похищенное топливо изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение имущества группой лиц».