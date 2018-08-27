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А вы готовы к зиме?

28.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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   Для предприятий и организаций нашего района наступила экзаменационная пора –квалифицированная комиссия проверяет, готовы ли они к работе в осенне-зимний период. Вердикт может быть только положительным или отрицательным. Если всё в порядке, потребителю тепловой энергии подписывается акт и регистрируется  паспорт готовности. Крайний срок, когда можно получить этот документ – 30 сентября, но решением Гомельского областного исполнительного комитета сроки сокращены до 31 августа.

          Регистрация паспорта готовности к ОЗП, в общем-то, рутинная работа, и как в предыдущие годы она имеет свои особенности. Связано это со взятым в стране курсом на экономию и бережливость, неуклонно следовать которым нас призывает Директива №3. Также особое внимание уделяется техническому состоянию электро- и теплоустановок и тепловых сетей, а также наличию необходимых документов. Поэтому мой совет потребителям теплоэнергии: прежде чем приглашать инспектора, позаботьтесь о том, чтобы были утеплены и остеклены окна и дверные проёмы, в рабочем состоянии находились приборы учёта тепловой энергии и систем автоматического регулирования температуры, насосного оборудования, вентили задвижки и прочая арматура, закрыты чердачные и подвальные помещения. При приёмке особое внимание уделяется и надёжности схем электроснабжения. Для этого в состав комиссии включаются инспектора электротехнической инспекции, в обязанности которого входит проверка соответствия схем с проектом, выполнение договорных условий, наличие исправных систем электроснабжения, хода выполнения графика планово-предупредительных работ, наличие обученного электротехнического персонала.

             Иными словами, требования к регистрации паспортов готовности в зимних условиях заметно ужесточились. На строгость и несговорчивость инспекторов обижаться не стоит, а лучше приложить все усилия, чтоб устранить недостатки до наступления холодов. И если тепло на объекты будет подано не своевременно, то виноваты будет не Октябрьская Энергоинспекция и КЖУП «Октябрьское», а сами потребители, которые не подготовили свои объекты к работе в осенне-зимний период.

Сегодня в Октябрьском районе насчитывается 92 потребителя тепловой энергии и 80 теплоисточников. По состоянию на 27.08.2018г. паспорта готовности получили 89 и 74 соответственно, просрочили регистрацию 3 потребителей: ОАО «Краснослободское», ОАО «Бумажкова- Агро», ОАО «Моисеевка».

 

 

 

Государственный инспектор

по энергетическому надзору

 Октябрьской РЭИ                                                                                Синькевич В.Н.

 
 
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                        Для предприятий и организаций нашего района наступила экзаменационная пора –квалифицированная комиссия проверяет, готовы ли они к работе...
 
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