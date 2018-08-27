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За пьянство за рулем на улицах Чечерска наказаны двое водителей

28.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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В Чечерске были задержаны двое молодых людей, которые с признаками алкогольного опьянения управляли автотранспортом.
Один из них, двадцатилетний парень, при прохождении медосвидетельствования выражался в адрес милиционеров грубой бранью. За подобное поведение до рассмотрения дела в суде его поместили в ИВС.

За пьянство за рулем на улицах Чечерска наказаны двое водителей

 

 
 
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В Чечерске были задержаны двое молодых людей, которые с признаками алкогольного опьянения управляли автотранспортом. Один из них, двадцатилетний парень, при...
 
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