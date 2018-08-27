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За пьянство за рулем на улицах Чечерска наказаны двое водителей
28.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
В Чечерске были задержаны двое молодых людей, которые с признаками алкогольного опьянения управляли автотранспортом.
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В Чечерске были задержаны двое молодых людей, которые с признаками алкогольного опьянения управляли автотранспортом. Один из них, двадцатилетний парень, при...
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