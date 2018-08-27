За пьянство за рулем на улицах Чечерска наказаны двое водителей

В Чечерске были задержаны двое молодых людей, которые с признаками алкогольного опьянения управляли автотранспортом.

Один из них, двадцатилетний парень, при прохождении медосвидетельствования выражался в адрес милиционеров грубой бранью. За подобное поведение до рассмотрения дела в суде его поместили в ИВС.



