СК проверяет, как закупалась вакцина, после введения которой умер ребенок в Ганцевичах

СК проверяет порядок закупки вакцины, после введения которой умер ребенок в Ганцевичском районе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета.



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В сообщении также указано, что специалисты собирают информацию о прохождении лекарством необходимых перед применением процедур, регламентированных действующим законодательством. Также проверяются качество и происхождение изъятых образцов препарата.

«При этом информация, опубликованная в ряде средств массовой информации, проверяется следователями в контексте возможного использования сложившейся ситуации в рамках конкурентной борьбы производителей вакцин. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий», — отмечает Гончарова.

Напомним, трагедия произошла 13 августа в Ганцевичском районе. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован бригадой скорой помощи. К сожалению, спасти малыша не удалось. Ребенку вводили две вакцины — «Эупента» (производство LG Chem. Ltd, Южная Корея) и «Иммовакс Полио» (производство Sanofi Pasteur, Франция). На данный момент приостановлено применение двух серий указанных вакцин до момента выполнения всех необходимых расследований.

Как выяснилось позже, южнокорейская вакцина не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Вакцину «Эупента» стали использовать вместо АКДС, ее закупили в 2017 году. Минздрав сообщил , что в 2016 году производитель вакцины АКДС из России, длительное время поставлявший иммунобиологические препараты на территорию Беларуси, не смог своевременно обеспечить поставку вакцины должного качества.

Издание «Ежедневник» провело журналистское расследование, где автор поставил вопрос о правомерности использования в Беларуси южнокорейской вакцины. После чего Минздрав посчитал , что эти материалы могут причинить вред национальной безопасности Беларуси в сфере здравоохранения и направил соответствующие документы в Генеральную прокуратуру.

С другой стороны представитель ВОЗ в Беларуси отметил , что у вакцины «Эупента» есть преквалификация ВОЗ и это подтверждение того, что она безопасна, качественна и эффективна.