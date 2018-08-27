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СК проверяет, как закупалась вакцина, после введения которой умер ребенок в Ганцевичах
28.08.2018 16:43 — Новости Общества | Tut.by
СК проверяет порядок закупки вакцины, после введения которой умер ребенок в Ганцевичском районе. Об этом на своей
В сообщении также указано, что специалисты собирают информацию о прохождении лекарством необходимых перед применением процедур, регламентированных действующим законодательством. Также проверяются качество и происхождение изъятых образцов препарата.
«При этом информация, опубликованная в ряде средств массовой информации, проверяется следователями в контексте возможного использования сложившейся ситуации в рамках конкурентной борьбы производителей вакцин. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий», — отмечает Гончарова.
Напомним, трагедия
Как выяснилось позже, южнокорейская вакцина не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Вакцину «Эупента» стали использовать вместо АКДС, ее закупили в 2017 году. Минздрав
Издание «Ежедневник» провело журналистское расследование, где автор поставил вопрос о правомерности использования в Беларуси южнокорейской вакцины. После чего Минздрав
С другой стороны представитель ВОЗ в Беларуси
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СК проверяет порядок закупки вакцины, после введения которой умер ребенок в Ганцевичском районе.
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