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В меню школьных столовых Гомеля в новом учебном году появится 17 новых блюд

28.08.2018 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В меню школьных столовых Гомеля в новом учебном году появится 17 новых блюд, сообщает «Гомельская правда». Их разработкой занимались инженеры-технологи и заведующие производством Гомельского городского комбината школьного питания.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Среди новинок — три горячих блюда с мясными продуктами, семь салатов из свежих овощей. Поскольку в этом году в Беларуси небывалый урожай овощей, то и в салатах будут не только капуста, огурец, помидор и морковь, но и свекла, кабачок, перец. Также появятся две новые запеканки из яблок. В части гарниров — овощное ассорти.

В цикличном двухнедельном меню учтены натуральность продуктов, энергетическая составляющая и калорийность. В рацион добавлено больше овощей, фруктов, разнообразных легких салатов, кондитерских изделий.

— В новом учебном году в Гомеле нужно накормить около 50 тысяч ребят, — пояснила директор «Гомельского городского комбината школьного питания» Светлана Царик. — Поэтому наиважнейшая задача — обеспечить качественное и безопасное питание. Для этого мы изменили рецепты, методы накрытия столов и подачу блюд, улучшили культуру производства. Также обновили пищеблоки, обеденные залы, буфеты, приобрели новое оборудование, в том числе индукционные плиты.

Изменения коснулись и буфетов. Здесь появились холодильные камеры, в которых хранятся сырки, различные молочные продукты (ряженки, молоко), йогурты. Их могут приобретать не только учащиеся, но и учителя. Остальной ассортимент представлен несколькими наименованиями зефира, мармелада, пастилы, вафельных и шоколадных батончиков, сухих завтраков. Вместе с тем, нельзя купить чипсы, газировку, сухарики.

Помимо прочего, у учеников средних и старших классов (от 10 до 17 лет) останется возможность самим выбирать себе блюда. Для этого за два дня ребятам нужно заполнить специальную форму на сайте учреждения, выбрать один из предложенных вариантов меню и отослать на обработку.

Как рассказала заведующая производством средней школы № 29 Гомеля Оксана Явных, меню для всех школ практически одинаковое. Традиционно в понедельник учащиеся кушают птицу, во вторник — мясо, в среду — котлеты, в четверг — рыбу, в пятницу — мясную продукцию или субпродукты. Стоит добавить, что Оксана Владимировна за время своей работы вывела интересную закономерность. По ее наблюдениям, ученики лучше учатся в те дни, когда в меню есть картофельное пюре со «школьной» котлетой.

3 сентября всех школьников города ждет сюрприз — традиционный День сладкоежки. Все ребята в столовых получат сладкие угощения — кексы или пирожные.

 
Теги: Гомель
 
 
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В цикличном двухнедельном меню учтены натуральность продуктов, энергетическая составляющая и калорийность. В рацион добавлено больше овощей, фруктов,...
 
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