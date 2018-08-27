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Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!

28.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
«Ярмарку безопасности» организовал для пинчан в минувшее воскресенье личный состав Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
 Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
 Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
 Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
 Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
 Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
В рамках республиканской акции «В центре внимания – дети!» в день проведения школьной ярмарки у торгового центра «Буратино» для родителей и их детей сотрудники ГРОЧС продемонстрировали возможности аварийно-спасательной техники. Каждый желающий смог примерить боевую одежду спасателя, сделать смелый вдох с помощью аппарата сжатого воздуха, подать струю воды стволом высокого давления и, конечно, побывать в кабине настоящей пожарной машины.

Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
 Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
 Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
 Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
 Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
Участники мероприятия в игровых конкурсах, профилактических квест-тренингах, поотгадывать полезные загадки, создали творческие ситуации, ну и, конечно, не обошлось без обучающей наглядной изобразительной продукции.

Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
 Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
 Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
 Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
 Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!
Взрослые и дети ближе познакомились с мобильным приложением «МЧС Беларуси: помощь рядом» и проектом «Гордимся, что научили!». Не обошлась ярмарка без водной феерии и коллективной фотографии на память. Желаем акции дальнейшего движения по стране безопасности!

 
 
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