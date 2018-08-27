Смотрите, как пинские пожарные организовали «Ярмарку безопасности» для детей. Весело было всем!



«Ярмарку безопасности» организовал для пинчан в минувшее воскресенье личный состав Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.













В рамках республиканской акции «В центре внимания – дети!» в день проведения школьной ярмарки у торгового центра «Буратино» для родителей и их детей сотрудники ГРОЧС продемонстрировали возможности аварийно-спасательной техники. Каждый желающий смог примерить боевую одежду спасателя, сделать смелый вдох с помощью аппарата сжатого воздуха, подать струю воды стволом высокого давления и, конечно, побывать в кабине настоящей пожарной машины.











Участники мероприятия в игровых конкурсах, профилактических квест-тренингах, поотгадывать полезные загадки, создали творческие ситуации, ну и, конечно, не обошлось без обучающей наглядной изобразительной продукции.











Взрослые и дети ближе познакомились с мобильным приложением «МЧС Беларуси: помощь рядом» и проектом «Гордимся, что научили!». Не обошлась ярмарка без водной феерии и коллективной фотографии на память. Желаем акции дальнейшего движения по стране безопасности!