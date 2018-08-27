«Лавка мастеров» ждет своих покупателей

Сегодня в центральном районном доме культуры открылась «Лавка мастеров».

Никакие ценности не могут сравниться с теми, что сделаны своими руками, ведь энергетика ручной работы – это энергетика добра.

Сегодня свою сувенирную продукцию в «Лавке мастеров» представили умельцы Губичского дома ремесел и Чеботовичского центра народного творчества. Все желающие могли приобрести понравившийся сувенир или оберег на счастье. Напомним: торговля в «Лавке мастеров» будет осуществляться во время массовых мероприятий и районных праздников.















































Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора.