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«Лавка мастеров» ждет своих покупателей

28.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Сегодня в центральном районном доме культуры открылась «Лавка мастеров».

Никакие ценности не могут сравниться с теми, что сделаны своими руками, ведь энергетика ручной работы – это энергетика добра.

Сегодня свою сувенирную продукцию в «Лавке мастеров» представили умельцы Губичского дома ремесел и Чеботовичского центра народного творчества. Все желающие могли приобрести понравившийся сувенир или оберег на счастье. Напомним: торговля в «Лавке мастеров» будет осуществляться во время массовых мероприятий и районных праздников.

«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей
«Лавка мастеров» ждет своих покупателей

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора.

 
 
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Сегодня в центральном районном доме культуры открылась «Лавка мастеров». Никакие ценности не могут сравниться с теми, что сделаны своими руками, ведь...
 
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