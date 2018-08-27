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Кировская районная органзация Белорусское Общество Красного Креста передала для водителей и механизаторов транспортные аптечки

28.08.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Кировская районная органзация Белорусское Общество Красного Креста передала для водителей и механизаторов транспортные аптечки


Кировская районная органзация Белорусское Общество Красного Креста передала для водителей и механизаторов транспортные аптечки

Кировская районная организация Белорусского Общества Красного Креста включает в себя 32 первичные организации. Об этом рассказала председатель районной организации Белорусского Общества Красного Креста Наталья Крылова.

Волонтеры районной организации принимают участие в мероприятиях различных направлений и для различных категорий людей. Участвуют в проектах поддержки детей из многодетных и малообеспеченных семей, в благотворительных рождественских акциях,  посещают одиноких престарелых граждан, поддерживают детей с особенностями развития, принимают участие в проведении районных мероприятий.

У каждого человека, как правило, есть своя, особенная внутренняя мотивация. Но есть и общие побуждающие факторы для людей разных возрастов и социальных категорий – это желание и возможность помощь другому, тому, кому нужна поддержка.

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Недавно в рамках акции, проводимой Белорусским обществом Красного Креста районная организация Белорусского общества Красного Креста передала для механизаторов и водителей сельхозорганизаций района транспортные аптечки. На фото: председатель Кировской раонной организации БОКК Наталья Крылова вручает транспортные аптечки активистам первичных организаций: КСУП “Красный боец” — заместителю директора по идеологической работе Дмитрию Сергейчику и инженеру по технике безопасности и пожарной безопасности Сергею Глушакову; КСУП “Барчицы-агро” — главному бухгалтеру Светлане Матвиенко и главному экономисту Инне Брилевой.

 

 
 
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Кировская районная организация Белорусского Общества Красного Креста включает в себя 32 первичные организации. Об этом рассказала председатель...
 
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