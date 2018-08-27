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26-летняя жительница Гомельщины получила полтора года колонии за мошенничество в соцсетях

28.08.2018 17:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Женщина на созданных под вымышленными именами страницах во «ВКонтакте» разместила объявления, что может предоставить кредит (заем) под небольшие проценты. Таким образом злоумышленница завладела деньгами жительницы Кобрина в размере 1114 рублей и жителя Гродно — 50 рублей. Подробности БелаПАН рассказала старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Екатерина Пакало.

В ходе электронной переписки с обратившимися к ней гражданами женщина убеждала тех в необходимости перечисления на ее банковскую карточку денежных средств для получения кредита — в частности, на оплату госпошлины за снятие денег в банке. На самом деле возможности предоставления кредитов она не имела.

Не получив кредиты, потерпевшие обратились в милицию, в отношении женщины возбудили уголовное дело.

В июне нынешнего года суд Кобринского района признал ее виновной в мошенничестве, совершенном повторно, и приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. С нее взыскан ущерб, причиненный преступлением.

Фигурантка уголовного дела посчитала приговор суровым и обжаловала его.

28 августа судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила жалобу без удовлетворения, приговор районного суда — без изменения. Ранее женщина была семь раз судима за аналогичные преступления.

 
Теги: Гродно
 
 
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Ранее женщина была семь раз судима за аналогичные преступления.
 
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