|
Руммо возглавил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии
28.08.2018 17:39 — Новости Общества | БелТА
Олег Руммо. Фото из архива
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор медицинских наук профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Олег Руммо возглавил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщает БЕЛТА.
В эту структуру с 1 августа переименовано УЗ "9-я городская клиническая больница".
По словам Олега Руммо, центр будет развивать высокотехнологичную медицинскую помощь по различным направлениям.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор медицинских наук профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Олег Руммо возглавил Минский научно-практический центр хирургии,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)