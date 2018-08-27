В лесу под Гродно на мужчину набросился бешеный барсук

Под Гродно в лесу бешеный барсук напал на мужчину. Подробности инцидента рассказала «Перспективе» ветврач-эпизоотолог Гродненской райветстанции Ольга Трофимова.



Фото носит иллюстративный характер. Иллюстрация с сайта widefon.com

Житель деревни Сыпаная Гора Вертелишковского сельсовета утром отправился в лес. Домой вернулся только ночью, его руки были окровавлены. Сельчанин пояснил, что на него неожиданно напал барсук и покусал.

Мужчина обратился за медпомощью в травмпункт. Тело барсука, которое нашли мертвым на том месте, где он набросился на пострадавшего, отправили на лабораторные исследования. Результаты показали: животное болело бешенством.

Теперь на протяжении двух месяцев в этой местности будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе внеплановый отлов бродячих животных и вакцинация домашних питомцев.