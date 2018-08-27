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В лесу под Гродно на мужчину набросился бешеный барсук
28.08.2018 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Под Гродно в лесу бешеный барсук напал на мужчину. Подробности инцидента рассказала «Перспективе» ветврач-эпизоотолог Гродненской райветстанции Ольга Трофимова.
Житель деревни Сыпаная Гора Вертелишковского сельсовета утром отправился в лес. Домой вернулся только ночью, его руки были окровавлены. Сельчанин пояснил, что на него неожиданно напал барсук и покусал.
Мужчина обратился за медпомощью в травмпункт. Тело барсука, которое нашли мертвым на том месте, где он набросился на пострадавшего, отправили на лабораторные исследования. Результаты показали: животное болело бешенством.
Теперь на протяжении двух месяцев в этой местности будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе внеплановый отлов бродячих животных и вакцинация домашних питомцев.
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Мужчина выжил, но был вынужден обратиться за помощью к медикам.
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