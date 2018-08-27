"Чтобы научить людей радоваться". В Могилеве медсестра бесплатно учит йоге на берегу реки

Воскресенье, семь утра, далекий гул машин, запах свежескошенной травы, рыбак с удочкой, восходящее солнце золотит рябь на воде… И шесть человек босиком в позе «Кобра» на берегу Днепра в центре города «приветствуют солнце». В Могилеве медсестра и экс-чиновница решила проводить бесплатные занятия йогой у реки — и вот почему.





Елена Левковец по профессии — главная медсестра. Сейчас работает в стоматологии, а когда-то была чиновницей в системе здравоохранения области. В свободное от работы время Елена не только практикует йогу, но и преподает ее в Tathya Yoga Studio. На вопрос о том, почему решила преподавать йогу бесплатно, отвечает с улыбкой: «Вселенная услышала запросы, и не только мои».

Елена, оказывается, как-то вернулась в Могилев после практики с учителем из Индии, которая проходила в Краснодарском крае — и так вдохновилась занятиями на природе, в горах, что поймала себя на внутреннем диалоге, который случился, пока муж вез ее домой на машине вдоль берега Днепра.





— Я любуюсь набережной и думаю: такое место красивое! В голове крутится мысль о йоге в парке, — с улыбкой вспоминает женщина. — Потом думаю: а почему в парке? У нас такая красивая набережная. О! Нужно возле реки занятия проводить. Наверное, весной. А почему весной? Нужно сейчас, пока еще тепло.

И вот через неделю Елена на берегу Днепра преподает основы йоги пяти добровольцам, показывает простой комплекс упражнений, или асан «Приветствие солнцу». Небо чистое, тепло, трава скошена, в процесс включился даже один случайный прохожий. «Так что Вселенная нас слышит!», — смеется Елена и рассказывает, что это лишь начало. Пока Елена через друзей, знакомых и СМИ рассказывала о своей задумке и готовилась к первому занятию на воздухе, она побывала в Доме ребенка. Предложила также проводить бесплатные занятия с детьми, родителями, персоналом. Как оказалось, это им всем очень необходимо.

— Я познакомилась с главврачом Натальей Николаевной, и она мне рассказала, что год назад тоже посылала запрос во Вселенную: просила, чтобы кто-нибудь занимался с детьми, с родителями, но все хотели денег. А тут я со своим предложением. Вы бы видели ее глаза! А еще она рассказала мне о девочке, которая впервые за 4,5 года увидела солнце… И я поняла, что делаю все правильно.





















































Елена будет показывать комплекс «Приветствие солнцу» на празднике, который организует Дом ребенка, 6 сентября. И снова будет ждать всех желающих на набережной Днепра у памятника воинам-интернационалистам в 7 утра в воскресенье, 2 сентября.

— В этом и весь смысл — встать рано, не завтракать, сделать суставную и дыхательную гимнастики, а потом поприветствовать солнце, — объясняет могилевчанка. — Завершающий — и обязательный — шаг все любят: лежать, расслабляться, наполняться солнечной энергией в состоянии между сном и бодрствованием.

Елена понимает, что бесплатные занятия йогой у реки долго не продлятся — скоро похолодает. Женщина надеется, что кто-нибудь откликнется — и найдется подходящий зал. Она также понимает, что в выходные мало кто встает рано, тем более ради физических упражнений:

— На работе особенно заметно, что наши люди какие-то злые, недовольные. Они много жалуются, и конфликтуют на ровном месте. Смотришь на них и думаешь: ну почему вы зацикливаетесь на негативе и не обращаете внимание на приятные моменты жизни? Хочется, чтобы люди были чуточку добрее и более здоровыми. По йоге видно: не можешь устоять на одной ноге, плохо с координацией — значит, проблемы с нервной системой. А практика помогает — это и дисциплина, и достижение гармонии с собой.

Если вы тоже хотите заниматься йогой на берегу реки или можете предложить помощь с залом для занятий, — контакты Елены есть в редакции.