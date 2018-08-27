Ситуация по ВИЧ-инфекции в Борисовском районе

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако, основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, – люди старше 30 лет. Так 77,2 % из числа зарегистрированных за 2018 год случаев ВИЧ – старше 30 лет; 22,9 % – старше 40 лет.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладают мужчины – 61,3 %, доля женщин составляет 38,7 %. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за январь-август 2018 года, составил 37,1 %.

По кумулятивным данным (1989 – 01.09.2018) основным путем заражения является половой (57,6 %), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 38,7%. За 2018 год удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 62,9 % (из них в 5,7 % случаев при гомосексуальном контакте), доля парентерального пути передачи ВИЧ составляет 28,6 %.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных за январь-август 2018 года, 34,3 % составляют лица рабочих специальностей и служащие, 54,3 % припадает на лиц без определенной деятельности, 11,4 % – лица из мест лишения свободы.

ГУ «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии»