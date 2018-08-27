ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ситуация по ВИЧ-инфекции в Борисовском районе

28.08.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако, основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, – люди старше 30 лет. Так 77,2 % из числа зарегистрированных за 2018 год случаев ВИЧ – старше 30 лет; 22,9 % – старше 40 лет.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладают мужчины – 61,3 %, доля женщин составляет 38,7 %. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за январь-август 2018 года, составил 37,1 %.

По кумулятивным данным (1989 – 01.09.2018) основным путем заражения является половой (57,6 %), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 38,7%. За 2018 год удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 62,9 % (из них в 5,7 % случаев при гомосексуальном контакте), доля парентерального пути передачи ВИЧ составляет 28,6 %.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных за январь-август 2018 года, 34,3 % составляют лица рабочих специальностей и служащие, 54,3 % припадает на лиц без определенной деятельности, 11,4 % – лица из мест лишения свободы.

ГУ «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За январь-август 2018 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Борисовском районе составил 19,4 случаев на 100 тыс. населения (за аналогичный период 2017 года – 18,7)....
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси в "магические даты" августа заключили брак почти 1,7 тыс. пар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика