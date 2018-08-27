Поправки в закон о трансплантации будут рассмотрены в первом чтении на осенней сессии парламента

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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект об изменении закона "О трансплантации органов и тканей человека" будет рассмотрен в первом чтении на осенней сессии Палаты представителей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Игорь Невар.

В действующий закон планируется внести ряд правок с учетом практики применения. Так, предлагается расширить круг живых доноров. Сейчас в него включены близкие родственники - родители, дети, родные братья и сестры. В случае принятия поправок живыми донорами смогут стать родственники из числа двоюродных и троюродных братьев и сестер, племянников и так далее.

Планируется также узаконить перекрестную трансплантацию. Учитываются ситуации, когда есть несколько пар доноров-реципиентов, у которых генетическая несовместимость. В Европе и США в таких случаях разрешен безвозмедный парный обмен органами. Подобный опыт с принятием поправок будет распространен и на Беларусь, отметил Игорь Невар.

Кроме того, в законопроекте устанавливается обязанность живого донора сообщать лечащему врачу сведения об имеющихся у него вредных привычках. Парламентарий пояснил, что для конкретики предлагается оговорить перечень так называемых форм рискованного поведения, который будет предложен Министерством здравоохранения.

Предлагается также регламентировать особенности международного сотрудничества в области обмена органами и тканями. Расширяется перечень сведений, которые будут включаться в единый регистр трансплантаций. Планируется, что в него будут включать данные о донорах. Сейчас в нем указывается информация о тех, кому проведена пересадка, и о тех, кто заявил о несогласии на забор органов после смерти.-0-