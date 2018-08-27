Алеся Харевич из агрогородка Вишнево награждена орденом Матери

24 августа многодетная мать из Вишневского сельсовета Алеся Харевич награждена орденом Матери. Соответствующей указ был подписан Президентом в конце июня.

Алеся Харевич вместе с мужем Дмитрием воспитывают пятерых детей. Недавно семья стала победителем районного конкурса «Властелин села» . Торжественная церемония вручения Алесе Харевич почетной награды состоялась 24 августа в здании Вишневского сельисполкома во время широкомасштабного сельского схода. Поздравить женщину и ее семью приехал глава районного Совета депутатов Иван Романович.





Семья ХАРЕВИЧ и Иван РОМАНОВИЧ (крайний справа)

Как отмечают супруги Харевичи, девизом их семьи давно стали три слова - понимание, верность и любовь. Именно они помогают жене и мужу вместе идти по дороге жизни, воспитывая своих детей.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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