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Алеся Харевич из агрогородка Вишнево награждена орденом Матери
28.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
24 августа многодетная мать из Вишневского сельсовета Алеся Харевич награждена орденом Матери. Соответствующей указ был подписан Президентом в конце июня.
Алеся Харевич вместе с мужем Дмитрием воспитывают пятерых детей. Недавно семья стала победителем районного конкурса
Семья ХАРЕВИЧ и Иван РОМАНОВИЧ (крайний справа)
Как отмечают супруги Харевичи, девизом их семьи давно стали три слова - понимание, верность и любовь. Именно они помогают жене и мужу вместе идти по дороге жизни, воспитывая своих детей.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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24 августа многодетная мать из Вишневского сельсовета Алеся Харевич награждена орденом Матери. Соответствующей указ был подписан Президентом в конце июня.
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