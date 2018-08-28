По факту драки между контролером «Минсктранса» и минчанкой на остановке «Народная», которая произошла в конце июня, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает CityDog.by со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 339 УК РБ «Хулиганство». В статусе подозреваемой — минчанка Наталья.

Напомним , месяц назад на «Народной» произошел конфликт и драка между контролером и пассажиром с ребенком. Тогда работник «Минсктранса» подала заявление в милицию на пассажирку за то, что та первая нанесла удар.

22 августа в контрольно-ревизорской службе «Минсктранса» TUT.BY сообщили , что по инциденту проводится разбирательство. Контролер продолжает исполнять свои обязанности.

В службе также пояснили, что руководство оценивает действия контролера по исполнению им служебных обязанностей — это проверка полноты оплаты проезда, были ли действия правильными или нет. Если пассажир стал инициатором конфликта, тогда контролер обращается в милицию с заявлением и просит привлечь к ответственности пассажира.