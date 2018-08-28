|
По факту драки контролера и пассажирки на "Народной" возбуждено уголовное дело
28.08.2018 23:00 — Новости Общества | Tut.by
По факту драки между контролером «Минсктранса» и минчанкой на остановке «Народная», которая произошла в конце июня, возбуждено уголовное дело. Об этом
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 339 УК РБ «Хулиганство». В статусе подозреваемой — минчанка Наталья.
22 августа в контрольно-ревизорской службе «Минсктранса» TUT.BY
В службе также пояснили, что руководство оценивает действия контролера по исполнению им служебных обязанностей — это проверка полноты оплаты проезда, были ли действия правильными или нет. Если пассажир стал инициатором конфликта, тогда контролер обращается в милицию с заявлением и просит привлечь к ответственности пассажира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 339 УК РБ "Хулиганство". В статусе подозреваемой - минчанка Наталья.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)