В Кореличском районе к осеннему-зимнему периоду готовы не все

Отопительный сезон не за горами, поэтому предприятия и организации Кореличского района активно готовятся к его приходу.





По состоянию на 27 августа в инспекции Энергонадзора по Кореличскому району из 114 потребителей 49 зарегистрировали паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г., что составляет 43% от состоящих под надзором. Из 89 теплоисточников 12 получили паспорта готовности, а это 13%.

МАЗС №52 г.п. Кореличи проигнорировали установленные Кореличским районным исполнительным комитетом сроки регистрации.

Добросовестно, своевременно и профессионально к подготовке учреждения образования «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей» подошли директор Г. Н. Артюх и ответственный за тепловое хозяйство В. М. Тананко.

Наталья ПАТУК,

государственный инспектор по энергетическому надзору

*Фото носит иллюстративный характер