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В Беларуси отмечают ореховый Спас

29.08.2018 07:21 — Новости Общества | БелТА  
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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие отмечают сегодня Спас "на полотне", или ореховый Спас, который установлен в память перенесения нерукотворного образа Господня в Константинополь.

Существует предание, что во время земной жизни Иисуса Христа князь Едесский тяжело заболел. Узнав о чудесах Спасителя, князь послал к нему своего художника с письмом, прося исцелить его от тяжкой болезни. Когда художник увидел лик Спасителя, сильно захотелось ему изобразить черты его на полотне, но все труды остались напрасны: никак не мог он уловить черты лица Господня.

Заметив это, Иисус Христос велел принести воды, умылся, вытер лицо свое платком, и к удивлению присутствующих на платке тотчас же получилось изображение Христа. Этот нерукотворный образ свой Иисус Христос послал князю вместе с письмом, в котором писал: "Блажен ты, что уверовал в меня, не видав меня. После вознесения моего придет к тебе ученик мой и совершенно исцелит тебя от недуга". Князь, получив образ и поклонившись ему, почти совсем излечился от болезни.

Сначала образ хранился в городе Едессе, где жил князь, впоследствии же был перенесен в Константинополь. Перенесение это и было совершено 29 августа.

В народе ореховый Спас означал также окончание жатвы и озимого сева - с "дожинками", "досевками", а нередко и "засевками". Третий Спас называли ореховым или хлебным, потому что к этому дню, как правило, созревали орехи и заканчивалась жатва хлебов. И поговорки соответствующие были в народе: "Хорошо, если Спас - на полотне, а хлебушко в гумне!", "Третий Спас хлеба припас". "Коль хорош третий Спас, будет зимой квас". Бытовали приметы: "Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса", "Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно". В этот день пекли пироги и печенье из нового хлеба.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие отмечают сегодня Спас "на полотне", или ореховый Спас, который установлен в память перенесения нерукотворного...
 
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