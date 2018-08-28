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Скандал с вакциной, огромный урожай помидоров, будущее биатлона и IT-трактор - все за вчера

29.08.2018 07:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Родители, простите, что напоминаем, но через пару дней уже и в школу… Наверное, всем нам — и детям, и взрослым — пригодятся вот эти восемь простых советов, как улучшить работу мозга. Так что соберитесь, смиритесь, заплатите за учебники (в этом году, вы не поверите, они для всех стоят одинаково) и изучите, какие клипы любят наши с вами подростки (ну, чтобы было, о чем поговорить). А пока давайте вспомним, что принес последний летний вторник.

ВАЖНОЕ

Вчера прошло заседание Совета министров, где рассмотрели проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основные направления денежно-кредитной политики и бюджета на 2019 год, а также проект новой редакции Налогового кодекса. Новый премьер напомнил там о запрете доводить прогнозные показатели для частного бизнеса — «Критерием оценки эффективности для председателей гор- и райисполкомов является создание новых рабочих мест» — и довел целевую задачу по зарплатам бюджетников. Им все обещают заметно поднять заработки, но пока их доходы только падают. Смотрите, сколько сейчас получают работники бюджетных организаций (вот у нас, в частности, история соцработника) и сколько белорусов сейчас находятся за чертой бедности. Эдак мы скоро не удержим всех желающих уехать на заработки

Уже два дня страна обсуждает материал о правомерности применения в Беларуси корейской вакцины «Эупента», который вышел в издании «Ежедневник». Этой вакциной в числе прочих прививали умершего двухмесячного ребенка в Ганцевичском районе — а тут вдруг выяснилось, что она не зарегистрирована в Беларуси! Узнали, что об этом думают Минздрав и Всемирная организация здравоохранения. Минздрав, кстати, даже в Генпрокуратуру по поводу журналистского расследования обратился: «Полагаем, что формат подачи информации и грубое изложение фактов в статьях… могут причинить вред национальной безопасности Республики Беларусь в сфере здравоохранения». Теперь порядок закупки вакцины проверяет СК.


В суде по делу Коржича выступил командир его роты, который обвиняется в злоупотреблении властью и находится под стражей. Оказалось, что Саша Коржич незадолго до смерти жаловался на нервный срыв, с ним беседовал психолог и парня даже показывали психиатру. Мама солдата узнала об этом только в суде.

Уже послезавтра мы узнаем, кто представит Беларусь на детском «Евровидении», которое в этом году пройдет в Минске. Сейчас на это место претендуют 10 исполнителей до 14 лет. Знакомьтесь!

Президент Украины Петр Порошенко объявил о начале процедуры разрыва соглашения о дружбе с Россией, которое действовало с 1997 года. Говорит, документ «уже давно стал анахронизмом».

ПОПУЛЯРНОЕ

Не пропустите мнение нашего политического обозревателя Артема Шрайбмана о том, что недавняя встреча президентов России и Беларуси в Сочи не решила проблем, которые копятся между Минском и Москвой уже несколько месяцев. Говорит, нас ждут годы лечения от нефтяной зависимости. «Парадоксально, но сегодня радоваться успеху Минска на нефтяных переговорах — все равно, что детям радоваться, когда пьющая мать смогла-таки найти деньги на новые пол-литра. Да, она злая, когда трезвая. Да, в этот вечер ей будет лучше, чем если бы пол-литра не нашлись. Но продолжать жить от одной бутылки до другой — путь в могилу для матери и к трагедии для всей семьи». Хорошее сравнение, да?

А вот у нас история влюбленного в помидоры библиотекаря. На своем небольшом подворье женщина вырастила 400 сортов помидоров! Среди них большая часть — экзоты. Урожая с 15 соток будет не меньше 700 кг, в прошлом году она сняла столько же. Сосед называют нашу героиню «синьорой помидоров», «владелицей томатной плантации», «томатной королевой», но сама она говорит: «Не королева я — можно сказать, рабыня».


Интересно, а ясеневая изумрудная узкотелая златка для помидоров не опасна? Не знаете, кто это? А биологи предрекают Беларуси нашествие этого насекомого!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Помните, что в межсезонье Дарья Домрачева и Надежда Скардино объявили о завершении карьеры? Главные интриги — кто займет их места в сборной и на что в предстоящем сезоне смогут рассчитывать белорусские биатлонистки? Поговорили об этом с главным тренером национальной команды по биатлону Юрием Альберсом. Спойлер: он не унывает, но признает, что период будет тяжелым.

Покатались на «IT-тракторе» Belarus — и вот вам девять фактов о том, что же такое IT-трактор (им что, программисты управляют?..) и как эти сани могут ездить сами.

А этот текст, женщины, для вас. Поговорили с гинекологом о таком распространенном заболевании, как миома матки. Почему она возникает, можно ли вылечить опухоль консервативными методами и когда без хирургического вмешательства не обойтись, влияет ли заболевание на возможность зачатия и беременность, не лучше ли сразу удалить миому? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске нашего проекта «Женское здоровье».

Наша редактор AFISHA.TUT.BY Анна Ефременко посмотрела самую долгожданную премьеру лета — и это, представляете, белорусское кино! Последний раз такое случалось настолько давно, что все очевидцы, возможно, уже поуходили на пенсию. Фильм-сенсация «Хрусталь» Дарьи Жук будет выдвигаться от Беларуси на «Оскар» — и, похоже, это как раз тот случай, когда за свое не стыдно.

Смотрите, как юморные борисовчане троллят местные власти: у них с наступлением сезона дождей городская улица превратилась… в место для рыбалки и сапсерфинга. «На стороне паба клюет карась, ближе к середине лужи — щука. Водители рыбу гоняют, но у берега она стоит стабильно», — говорят местные.


А вот в каком крошечном аэропорту на берегу Охотского моря приземлялись белорусские пилоты — смотрите. Взлетная полоса прямо на берегу Охотского моря, горы вокруг и деревянное здание аэропорта. Аян — один из самых необычных аэродромов на Дальнем Востоке, который увидели пилоты белорусской кругосветки.

Все новости вторника, 28 августа

Кстати, посмотрите, как минчанина за месяц изменили 50 отжиманий в день и отказ от курения. Может, и нам попробовать с 1 сентября начать новую жизнь?.. А то пока как в анекдоте: «У меня трое замечательных детей, прекрасный муж, уютная квартира, чудесная работа… и шикарно подобранные антидепрессанты». Хорошего дня, друзья!

Ваша редакция

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Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Родители, простите, что напоминаем, но через пару дней уже и в школу… Наверное, всем нам - и детям, и взрослым - пригодятся восемь простых советов, как...
 
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