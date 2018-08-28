Скандал с вакциной, огромный урожай помидоров, будущее биатлона и IT-трактор - все за вчера

Уже два дня страна обсуждает материал о правомерности применения в Беларуси корейской вакцины «Эупента», который вышел в издании «Ежедневник». Этой вакциной в числе прочих прививали умершего двухмесячного ребенка в Ганцевичском районе — а тут вдруг выяснилось, что она не зарегистрирована в Беларуси! Узнали, что об этом думают Минздрав и Всемирная организация здравоохранения. Минздрав, кстати, даже в Генпрокуратуру по поводу журналистского расследования обратился: «Полагаем, что формат подачи информации и грубое изложение фактов в статьях… могут причинить вред национальной безопасности Республики Беларусь в сфере здравоохранения». Теперь порядок закупки вакцины проверяет СК.
Не пропустите мнение нашего политического обозревателя Артема Шрайбмана о том, что недавняя встреча президентов России и Беларуси в Сочи не решила проблем, которые копятся между Минском и Москвой уже несколько месяцев. Говорит, нас ждут годы лечения от нефтяной зависимости. «Парадоксально, но сегодня радоваться успеху Минска на нефтяных переговорах — все равно, что детям радоваться, когда пьющая мать смогла-таки найти деньги на новые пол-литра. Да, она злая, когда трезвая. Да, в этот вечер ей будет лучше, чем если бы пол-литра не нашлись. Но продолжать жить от одной бутылки до другой — путь в могилу для матери и к трагедии для всей семьи». Хорошее сравнение, да?
А вот у нас история влюбленного в помидоры библиотекаря. На своем небольшом подворье женщина вырастила 400 сортов помидоров! Среди них большая часть — экзоты. Урожая с 15 соток будет не меньше 700 кг, в прошлом году она сняла столько же. Сосед называют нашу героиню «синьорой помидоров», «владелицей томатной плантации», «томатной королевой», но сама она говорит: «Не королева я — можно сказать, рабыня».
Интересно, а ясеневая изумрудная узкотелая златка для помидоров не опасна? Не знаете, кто это? А биологи предрекают Беларуси нашествие этого насекомого!
А этот текст, женщины, для вас. Поговорили с гинекологом о таком распространенном заболевании, как миома матки. Почему она возникает, можно ли вылечить опухоль консервативными методами и когда без хирургического вмешательства не обойтись, влияет ли заболевание на возможность зачатия и беременность, не лучше ли сразу удалить миому? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске нашего проекта «Женское здоровье».
Наша редактор AFISHA.TUT.BY Анна Ефременко посмотрела самую долгожданную премьеру лета — и это, представляете, белорусское кино! Последний раз такое случалось настолько давно, что все очевидцы, возможно, уже поуходили на пенсию. Фильм-сенсация «Хрусталь» Дарьи Жук будет выдвигаться от Беларуси на «Оскар» — и, похоже, это как раз тот случай, когда за свое не стыдно.
Смотрите, как юморные борисовчане троллят местные власти: у них с наступлением сезона дождей городская улица превратилась… в место для рыбалки и сапсерфинга. «На стороне паба клюет карась, ближе к середине лужи — щука. Водители рыбу гоняют, но у берега она стоит стабильно», — говорят местные.
А вот в каком крошечном аэропорту на берегу Охотского моря приземлялись белорусские пилоты — смотрите. Взлетная полоса прямо на берегу Охотского моря, горы вокруг и деревянное здание аэропорта. Аян — один из самых необычных аэродромов на Дальнем Востоке, который увидели пилоты белорусской кругосветки.
Кстати, посмотрите, как минчанина за месяц изменили 50 отжиманий в день и отказ от курения. Может, и нам попробовать с 1 сентября начать новую жизнь?.. А то пока как в анекдоте: «У меня трое замечательных детей, прекрасный муж, уютная квартира, чудесная работа… и шикарно подобранные антидепрессанты». Хорошего дня, друзья!
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