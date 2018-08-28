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Витьба покрылась ряской
29.08.2018 07:55 — Новости Общества | Tut.by
В конце августа поверхность реки Витьбы в парке имени Фрунзе практически полностью покрылась зеленым ковром из мелких водорослей.
Очевидно, этот участок реки активно зарастает ряской. С устройством плотины возле устья реки снизилась ее проточность. Кроме того, место слияния Витьбы с ручьем Дунай быстро заносится илом. Все это способствует размножению водных растений.
Затянутость водной поверхности ряской, по мнению специалистов, может говорить о заболачивании водоема.
При этом «Витебские вести» со ссылкой на главного эколога города Валерия Фандо
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С устройством плотины возле устья реки снизилась ее проточность. Кроме того, место слияния Витьбы с ручьем Дунай быстро заносится илом. Все это способствует...
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