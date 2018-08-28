Витьба покрылась ряской

В конце августа поверхность реки Витьбы в парке имени Фрунзе практически полностью покрылась зеленым ковром из мелких водорослей.





Очевидно, этот участок реки активно зарастает ряской. С устройством плотины возле устья реки снизилась ее проточность. Кроме того, место слияния Витьбы с ручьем Дунай быстро заносится илом. Все это способствует размножению водных растений.





Затянутость водной поверхности ряской, по мнению специалистов, может говорить о заболачивании водоема.

При этом «Витебские вести» со ссылкой на главного эколога города Валерия Фандо сообщают , что в Витьбе «обосновались узкопалые раки, которые весьма чувствительны к различного рода загрязнениям».



