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Витьба покрылась ряской

29.08.2018 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В конце августа поверхность реки Витьбы в парке имени Фрунзе практически полностью покрылась зеленым ковром из мелких водорослей.


Очевидно, этот участок реки активно зарастает ряской. С устройством плотины возле устья реки снизилась ее проточность. Кроме того, место слияния Витьбы с ручьем Дунай быстро заносится илом. Все это способствует размножению водных растений.


Затянутость водной поверхности ряской, по мнению специалистов, может говорить о заболачивании водоема.

При этом «Витебские вести» со ссылкой на главного эколога города Валерия Фандо сообщают, что в Витьбе «обосновались узкопалые раки, которые весьма чувствительны к различного рода загрязнениям».


 
 
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С устройством плотины возле устья реки снизилась ее проточность. Кроме того, место слияния Витьбы с ручьем Дунай быстро заносится илом. Все это способствует...
 
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