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В Беловежской Пуще нашли лечебную пиявку

29.08.2018 07:47 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беловежской Пуще подтверждено наличие медицинской пиявки и выявлена новая точка ее обитания, сообщает сайт нацпарка.


Фото: Андрей Бубенько

Медицинская пиявка — исчезающий вид, занесена в Красную книгу Республики Беларусь. Она любит богатые растительностью, небольшие, хорошо прогреваемые водоемы. Питается кровью лягушек и приходящих на водопой млекопитающих. Живет долго, до взрослого состояния вырастает за три года.

В Республике Беларусь медицинская пиявка находится на северной границе ареала, распространение медицинской пиявки и ее численность изучались мало, поэтому новые сведения о ней в Беловежской Пуще имеют особенную научную ценность.

Именно такие пиявки использовались в древней медицине и применяются в современной до сих пор.

 
 
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Медицинская пиявка - исчезающий вид, занесена в Красную книгу Республики Беларусь.
 
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