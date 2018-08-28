Областная организация Белорусского союза женщин поздравила школьников с началом учебного года

Акция прошла в стенах молодежного центра «Гродно» неслучайно: для ребят был подготовлен еще один сюрприз. На самом современном кинооборудовании, которое установлено в мобильном кинотеатре молодежного центра, им показали добрый мультфильм «Принцесса и Дракон».





Перед началом киносеанса лидер областной организации БСЖ Ирина Степаненко поздравила ребят с началом учебного года и вручила наборы для творчества. Также вкратце рассказала о добрых делах женской организации, в частности, о самых интересных проектах для детей.





Встреча в молодежном центре прошла в рамках акции «Соберем детей в школу» и положила начало новому проекту «Один день с Белорусским союзом женщин». Каждый месяц активистки БСЖ будут организовывать для детей из семей, которые требуют повышенного внимания, яркие мероприятия. Планируются экскурсии по родному краю, походы в музеи, встречи с интересными людьми. В ближайшей перспективе будут автобусная экскурсия по Гродненщине для ребят из детских домов семейного типа.









– Хотелось бы услышать, чем живут и что волнует маленьких граждан нашей страны. Беседы станут постоянными атрибутом наших встреч и будут проходить в формате открытого диалога, – отметила Ирина Степаненко.



















