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Областная организация Белорусского союза женщин поздравила школьников с началом учебного года

29.08.2018 — Новости Общества | Заря над Неманам  
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Акция прошла в стенах молодежного центра «Гродно» неслучайно: для ребят был подготовлен еще один сюрприз. На самом современном кинооборудовании, которое установлено в мобильном кинотеатре молодежного центра, им показали добрый мультфильм «Принцесса и Дракон». 
 
Областная организация Белорусского союза женщин поздравила школьников с началом учебного года
 
Перед началом киносеанса лидер областной организации БСЖ Ирина Степаненко поздравила ребят с началом учебного года и вручила наборы для творчества. Также вкратце рассказала о добрых делах женской организации, в частности, о самых интересных проектах для детей.
 
Областная организация Белорусского союза женщин поздравила школьников с началом учебного года
 
Встреча в молодежном центре прошла в рамках акции «Соберем детей в школу» и положила начало новому проекту «Один день с Белорусским союзом женщин». Каждый месяц активистки БСЖ будут организовывать для детей из семей, которые требуют повышенного внимания, яркие мероприятия. Планируются экскурсии по родному краю, походы в музеи, встречи с интересными людьми. В ближайшей перспективе будут автобусная экскурсия по Гродненщине для ребят из детских домов семейного типа. 
 
Областная организация Белорусского союза женщин поздравила школьников с началом учебного года
Областная организация Белорусского союза женщин поздравила школьников с началом учебного года
 
– Хотелось бы услышать, чем живут и что волнует маленьких граждан нашей страны. Беседы станут постоянными атрибутом наших встреч и будут проходить в формате открытого диалога, – отметила Ирина Степаненко.
 
Областная организация Белорусского союза женщин поздравила школьников с началом учебного года
Областная организация Белорусского союза женщин поздравила школьников с началом учебного года
Областная организация Белорусского союза женщин поздравила школьников с началом учебного года
Областная организация Белорусского союза женщин поздравила школьников с началом учебного года
Областная организация Белорусского союза женщин поздравила школьников с началом учебного года
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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