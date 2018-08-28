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Среди постоянных участников акции – сенатор
29.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
В районе продолжается акция «Собери портфель первокласснику». На средства предприятий-спонсоров и просто неравнодушных людей приобретаются портфели с полным комплектом школьных принадлежностей для детей сирот и с ограниченными возможностями, воспитанников детских домов семейного типа, а также первоклашек из многодетных семей.
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В районе продолжается акция «Собери портфель первокласснику». На средства предприятий-спонсоров и просто неравнодушных людей приобретаются портфели с полным...
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