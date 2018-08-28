В районе продолжается акция «Собери портфель первокласснику». На средства предприятий-спонсоров и просто неравнодушных людей приобретаются портфели с полным комплектом школьных принадлежностей для детей сирот и с ограниченными возможностями, воспитанников детских домов семейного типа, а также первоклашек из многодетных семей.



К радости организаторов, есть на Чечерщине люди, которые поддерживают акцию и дарят детям праздник из года в год. Среди них – член Совета республики Галина Трибунах. Галина Петровна не ограничилась рамками акции. Помимо собранных трех ранцев, которые получат залесские первоклашки на торжественной линейке 1 сентября, сенатор окажет материальную помощь еще шести одаренным ребятам из этой школы. К тому же Галина Трибунах передала в центр соцобслуживания населения несколько комплектов школьных принадлежностей для нуждающихся в них детей. А в Сидоровичскую школу перечислила без малого две тысячи рублей. За эту сумму школа уже приобрела две швейные машинки, ученические доски и другой инвентарь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Среди постоянных участников акции – сенатор В районе продолжается акция «Собери портфель первокласснику». На средства предприятий-спонсоров и просто неравнодушных людей приобретаются портфели с полным...